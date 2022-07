Front d’ERC, PSC, Comuns i CUP per forçar Borràs a investigar Dalmases

Els grups parlamentaris d’ERC, PSC, Comuns i CUP han enviat una carta conjunta a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, perquè obri una investigació sobre la presumpta esbroncada del diputat Francesc Dalmases a una periodista del programa FAQS de TV3. A través de la missiva, els quatre grups parlamentaris insten Borràs a “iniciar un procediment per determinar” si el diputat “ha vulnerat el codi de conducta” del Parlament de Catalunya i a “emprendre les accions pertinents en cas que es confirmi que així ha estat”.

ERC, PSC, Comuns i CUP ratifiquen el seu “compromís amb la llibertat de premsa, un dels pilars fonamentals de les societats democràtiques i plurals” i expressen en el seu “suport als professionals de la informació en el lliure exercici de la seva tasca”. La carta està signada per les portaveus els grups, Alícia Romero (PSC), Marta Vilalta (ERC), Eulàlia Reguant (CUP) i David Cid (Comuns).

Dalmases denuncia ser víctima d’un “linxament”

El diputat de Junts per Catalunya Francesc Dalmases ha acabat parlant per sorpresa en el ple d’aquest dijous sobre la polèmica que l’envolta per la presumpta esbroncada a una periodista al programa FAQS de TV3 després d’una entrevista a la presidenta del Parlament, Laura Borràs. Dalmases ha titllat la polèmica “circ” convertit en “linxament”. El diputat ha acabat parlant de la controvèrsia en el ple del Parlament enmig d’un debat sobre una moció de Junts defensada per ell sobre l’autodeterminació. El diputat s’ha vist obligat a fer referència a la polèmica després que Cs hagi portat la qüestió en el debat.

“Fa tes dies que visc un circ que s’està convertint en un linxament difícil de justificar”, ha manifestat en prendre la paraula. “En ares de la transparència i per evitar difamacions que he sentit en aquest faristol m’he compromès amb el meu partit perquè hi hagi un expedient informatiu i es pugui aclarir la situació”, ha afegit. Dalmases ha assegurat que també s’ha “ofert a no ser” temporalment portaveu a la comissió de control de la CCMA perquè no es generin “distorsions”. “No tinc res de què amargar-me i sí, continuar participant-hi”, ha afegit.