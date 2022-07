Reunió d’última hora de Junts al Parlament abans de la suspensió de Borràs

El grup parlamentari de Junts per Catalunya es reuneix in extremis aquest matí a la cambra catalana per abordar la suspensió de la presidenta, Laura Borràs, que s’hauria de produir a partir del migdia. A les onze en punt ha arribat al Parlament el secretari general del partit, Jordi Turull. Minuts abans havien arribat altres membres destacats del partit com Jaume Alonso-Cuevillas, proper a Borràs, o el president del grup parlamentari, Albert Batet.

Membres de la direcció de Junts van demanar aquest dimarts a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que s’apartés voluntàriament abans que la Mesa la suspengui previsiblement aquest dijous després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) li hagi obert judici oral per presumptament fraccionar contractes quan dirigia la Institució dels Lletres Catalans (ILC). Així ho han explicat diverses fonts consultades a Europa Press després de la reunió extraordinària que l’executiva de Junts va celebrar el dimarts a la tarda. Tot i això, posteriorment i en un comunicat, van assegurar que el partit havia donat suport a Borràs “sense fissures”.

No obstant això, segons les citades fonts, en la reunió va haver-hi “bastantes veus de pes” que van reclamar a Borràs que fes un pas al costat. Tot i això, el secretari general de Junts, Jordi Turull, que va ser una de les veus que van sortir en la defensa de la presidenta del Parlament.

Algunes veus de Junts reclamen que Borràs deixi el càrrec un cop suspesa

Els noms que van demanar que la presidenta del Parlament de Catalunya s’apartés van ser la consellera Gemma Geis i el president del Port de Barcelona, Damià Calvet, segons el Diari Ara. Altres noms que també es van mostrar preocupats per la situació de la institució, un cop es produeixi la suspensió.

La consellera Lourdes Ciuró també va mostrar-se reticent a l’estratègia de Borràs, així com el portaveu del partit, Josep Rius, o el diputat i exsecretari d’organització, David Saldoni. Tots ells formen part de l’entorn del secretari general de Junts, Jordi Turull. Un altre membre destacat, com és el president de Junts al Parlament, Albert Batet, va remarcar que el seu partit sempre havia posat l’interès col·lectiu per sobre que el personal.