Recurs de queixa de Borràs al TSJC perquè és “inaudit” que li tombin “tot”

Els advocats de Laura Borràs han presentat un nou recurs davant la sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Aquesta vegada un recurs de queixa per la inadmissió del recurs d’apel·lació en el tràmit de la recusació. “Amb la seva sola voluntat, s’inadmet tot allò que aquesta part presenta, és inaudit”, lamenten Isabel Elbal i Gonzalo Boye. Tot en el benentès que no s’ha donat tràmit a les recusacions presentades sense que s’hagi donat trasllat a cap de les parts immerses en el recurs.

El recurs no s’està de retreure als magistrats els seus pronunciaments en les resolucions que qualifica “d’absolutament inapropiats” per la seva “evident hostilitat” cap a Laura Borràs “i pels seus criteris interpretatius, atès que la Llei Orgànica del Poder Judicial no impedeix recórrer els incidents de recusació quan són inadmesos a limine“. De fet, el recurs es concreta en la inadmissió a tràmit contra el magistrat instructor perquè el togat va considerar que només era un truc per dilatar el procés judicial, quan la recusació no atura cap dels tràmits processals.

“Clarament irrespectuós”

La defensa de Borràs al·lega en el seu recurs que amb la recusació “no va pretendre cap dilació” perquè la seva intenció no era altra “que s’apartés un magistrat d’extracció política -proposat per un partit obertament hostil a la formació política del nostre mandant- i que, a més, s’ha pronunciat obertament contra l’opció que representa políticament la presidenta del Parlament, en un altre procediment penal atinent a altres personalitats polítiques”. “Per tant,”, conclouen els advocats, “és clarament inoportú, improcedent i irrespectuós amb el dret d’aquesta part a la tutela judicial efectiva que s’afirmi que aquesta part pretén dilatar indegudament aquest procediment, com s’afirma en la resolució d’inadmissió del nostre recurs”.

“No sabem quin interès té el Magistrat-Instructor en aquesta concreta causa, però sí que sabem que algun n’ha de tenir, ja que no és lògic ni normal que reaccioni de manera tan hostil davant un incident de recusació que no qüestiona en absolut la seva professionalitat, sinó la seva aparença d’imparcialitat i que, a més, ens impedeixi recórrer aquesta decisió”, raona el recurs. Així, els lletrats insisteixen que s’ha vulnerat el dret a la tutela judicial efectiva i reclama al tribunal anul·lar el rebuig de la recusació.