El cas Borràs tensa al màxim la relació amb ERC i posa el Parlament cap per avall

La negativa de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, a dimitir després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hagi obert judici oral contra ella aquest dimarts endinsa la cambra catalana novament en una dimensió desconeguda plena d’incògnites, entre les quals hi ha el dubte sobre qui agafarà el timó de la cambra. ERC ja ha dit que per l’acord de legislatura correspon a Junts. Això obligaria finalment a Borràs a renunciar, a fer precisament el que fa dies diu que no pensa fer.

Per la seva banda, Junts ha reunit la seva executiva de forma extraordinària i posteriorment ha mès un breu comunicat reiterant el “suport a la presidenta sense fissures davant el lawfare i la persecució política” així com per les “acusacions de corrupció”. El partit ha emplaçat la resta de forces independentistes “a no caure en el parany de l’estat espanyol, que ens vol dividits i enfrontats”.

El fet que Borràs s’hagi negat a fer un pas al costat farà que dijous, en una reunió extraordinària de la Mesa del Parlament, dos dels tres partits independentistes amb presència a la Mesa —ERC i la CUP— votin, juntament amb el PSC, a favor de suspendre de forma temporal, provisional i cautelar la presidenta per les acusacions que pesen sobre ella: prevaricació i falsedat documental en un presumpte cas de fraccionament de contractes a la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) per beneficiar un amic.

De res han servit les queixes de la presidenta i les seves denúncies insistents de lawfare. Tampoc han fet efecte les declaracions d’algunes veus de Junts defensant Borràs i generant dubtes al voltant dels informes de la Guàrdia Civil durant la instrucció d’un cas que té el seu origen abans del referèndum de l’1 d’octubre del 2017. Ni ERC ni la CUP han comprat el relat de Borràs sobre la guerra judicial –lawfare– contra l’independentisme. I, si fins ara s’havien manifestat prudents, aquest dimarts ha quedat ben clar que si no la presidenta no s’aparta serà la Mesa del Parlament la que la retirarà del càrrec amb la potestat que li atorga l’article 25.4 per preservar la reputació de la cambra davant d’un cas que consideren relacionat amb la corrupció i no pas a l’1-O.

Un moment de la reunió de la Mesa del Parlament aquest dimarts / ACN

Ultimàtum a Borràs perquè s’aparti del presidència del Parlament

Tant ERC com la CUP donen temps a Borràs perquè es retiri ella mateixa abans de la reunió de la Mesa de dijous al migdia. Si aleshores no ha fet un pas a costat, republicans i cupaires forçaran la presidenta a abandonar el càrrec, almenys de forma temporal. Uns i altres esgrimeixen que el bon nom de la institució està per damunt dels “personalismes”. No caldrà ni tan sols que es demani dictamen a la Comissió de l’Estatut dels Diputats, que presideix el diputat Jaume Alonso-Cuevillas, proper a Borràs. Malgrat les pressions d’ERC i la CUP, fonts de l’executiva de Junts properes a la presidenta asseguren a EL MÓN que es manté ferma en la seva convicció de no fer un pas al costat.

La posició del soci de Govern de Junts no deixa cap dubte. La portaveu del partit, Marta Vilalta, s’ha expressat amb claredat aquest dimarts des del faristol del Parlament, poques hores després que es conegués la notícia de l’obertura del judici oral: “Des d’ERC sempre hem estat molt clars sobre aquesta causa judicial: el més raonable per a la defensa de la pròpia presidenta del Parlament i, al mateix temps, per preservar el prestigi i la institució és que ella mateixa valori apartar-se i fer un pas al costat”.

ERC i la CUP consideren corrupció el cas Borràs

Per a Vilalta, cal allunyar Borràs de la presidència per ser coherents amb la lluita contra la corrupció. Per part de la CUP, la portaveu Laia Estrada també ha dit que cal preservar la institució de la corrupció. Ara bé, ha admès que els cupaires són conscients que l’estat espanyol “no persegueix la corrupció, sinó que la utilitza per anar contra l’independentisme”. També els socialistes han advertit que cal apartar immediatament Borràs de la institució. El líder del PSC, Salvador Illa, ha trucat a Borràs per manifestar-li el seu respecte i el respecte per la presumpció d’innocència, però li ha demanat que marxi, segons ha explicat a la premsa la portaveu del grup parlamentari socialista, Alícia Romero.

Marta Vilalta d’ERC / ACN

Entre un dels principals dubtes que queden pendents de resoldre hi ha què passarà amb la presidència. Els partits reclamen a Borràs que renunciï i faciliti que una altra persona del seu partit ocupi el seu lloc. El nom de l’alcaldessa de Vic, Anna Erra, que en les eleccions del congrés de Junts per a l’executiva va rebre més vots que la pròpia Borràs, sona com a possible relleu. Ara bé, fonts del sector Borràs consultades per EL MÓN diuen que és “rotundament fals” que el partit valori posar Erra com a presidenta. ERC sembla que no vol assumir responsabilitats de presidència i s’escuda que en l’acord de legislatura es va pactar que el càrrec l’assumia JxCat. Per tant, ara demanen a Junts que es mantingui “fidel” a aquest acord. Que la vicepresidenta del Parlament, Alba Vergés, assumís les funcions de presidenta dijous quan Borràs sigui apartada hauria de ser una situació transitòria. No és voluntat dels republicans encarregar-se de la presidència de la cambra.

Més enllà del PSC, ERC i la CUP, Cs ha demanat a la Mesa que suspengui ja Borràs i que es fixi un dia de ple per “escollir nou president” del Parlament. El PP ha demanat també a Borràs que dimiteixi i “no desprestigiï més el Parlament”. Els comuns també han expressat la necessitat d’apartar la presidenta. L’extrema dreta de Vox ha anat més enllà, fins i tot li volen retirar l’acta de diputada, cosa fora de la llei.

Borràs deixa sobre la taula de la presidència diversos conflictes oberts

L’embolic en què queda sumit el Parlament s’agreuja per les diferents carpetes obertes que Borràs deixa obertes. Qui assumeixi la presidència haurà d’entomar conflictes oberts sota la presidència de Borràs: per començar les llicències per edat amb els funcionaris, que acaben de demanar un mediador per negociar amb la Mesa; el conflicte pel vot delegat de Lluís Puig que es va acceptar i s’està a l’espera de firmar les actes del ple; també al voltant de Puig, hi ha un conflicte per l’acord que aquest dimarts la Mesa —amb els vots de JxCat i la CUP— ha pres per permetre que el diputat exiliat participi en comissions, un fet que el reglament no permet. ERC s’ha abstingut en aquesta votació al·legant que no hi havia garanties pels drets de l’exconseller.

Un cop suspesa com a presidenta, Borràs podrà continuar sent presidenta de JxCat. El partit va aprovar en el congrés que acaba de fer protegir els seus membres del lawfare. La presidenta considera que no hi ha cas i afirma que ella és innocent. La seva suspensió coincideix amb la polèmica de la seva mà dreta, Francesc de Dalmases, per l’entrevista que se li va fer al FAQS de TV3, i que va acabar amb Dalmases escridassant una periodista de l’equip del programa al camerino. És probable que Dalmases hagi de comparèixer divendres davant de la comissió de control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). La Mesa del Parlament ha decidit avui obrir expedient per investigar els fets. En cas que es confirmin, a Dalmases li podria caure una sanció de fins a 12.000 euros.