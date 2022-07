El personal del Parlament demana un mediador pel desacord de les llicències

El Consell de Personal del Parlament ha presentat un escrit a la Mesa per reclamar la participació d’un mitjancer de consens que permeti resoldre el conflicte obert per les llicències per edat. “A l’empara de l’article 137 dels ERGI, el Consell de Personal sol·licita el

nomenament d’un mitjancer per a resoldre conflictes i incompliments”, diu l’escrit presentat a l’òrgan rector de la cambra catalana, segons el text al qual ha tingut accés EL MÓN.

El personal expressa el seu desig que sigui una persona externa però coneixedora de l’administració parlamentària i del dret laboral i que

comptés amb el consens i l’acceptació d’ambdues parts.

L’escrit del personal recorda que el 8 de juny va signar amb els representants de la Mesa a la taula de negociació, un acord de modificació de condicions de treball del personal, que implica reducció de la jornada laboral i excedència voluntària incentivada. Aquest acord va ser ratificat per la mesa, però finalment aturat abans de ser votat a la Comissió d’Afers Institucionals (CAI). Segons els treballadors, el 21 de juliol se’ls va lliurar una proposta alternativa a l’acord signat, que implicaria la revocació de les llicències per edat sense les condicions pactades en l’anterior acord.

El personal del Parlament denuncia que es vol imposar un acord no consensuat

El personal es queixa que es vol revocar un acord signat i “se’n vol imposar un altre sense marge real de negociació, i molt menys de consulta a l’assemblea de treballadors del Parlament”.

Fonts dels treballadors han explicat a EL MÓN que volen que l’acord que es va signar acabi el recorregut i vaig a la CAI per tal que tothom pugui expressar què n’opina i votar-lo. També consideren que es pot sotmetre a debat la contraproposta i, a partir d’aquí, torna a negociar. Si no s’accepta continuar negociant, segons les mateixes fonts, s’obre la possibilitat que cada treballador afectat individualment pugui presentar una demanda contra la cambra.