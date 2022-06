La Mesa ajorna les votacions sobre la solució al cas de les llicències d’edat

La Mesa del Parlament ha decidit retirar les dues noves figures per als treballadors de més de 60 anys, que es basaen en una excedència voluntària retrubuïda i una reducció de la jornada. Va ser la mateixa Mesa que dimarts passat va proposar tirar endavant aquestes dues propostes amb els vots d’ERC, Junts i el PSC. Hi va votar en contra els Comuns i i s’hi van abstenir la CUP i Ciutadans.

Per tant, avui la Comissió d’Afers Institucionals (CAI) del Parlament no ha votat sobre aquestes dues figues. El mateix CAI va ser qui va aprovar tornar a ajornar el termini per arribar a un acord sobre les llicències per edat autoritzades recentment, amb la data límit el 17 de juny i que ara s’ha dixat per a l’11 de juliol.

Iniciativa de Borràs

De fet, ha estat una inciativa de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, qui ha rebut el suport dels grups parlamentaris de treure el punt de l’ordre del dia. Segons fonts de l’ACN, aquesta qüestió es tornarà a tractar en el marc de la Mesa. Asseguren que hi ha hagut una certa confusió, ja que, tal com està acordat amb els treballadors, seria un nou règim per a tots els funcionaris del Parlament i no únicament per als que tenien autoritzada una llicència per edat.

Segons recorden des de presidència del Parlament, es van iniciar les negociacions per resoldre la situació dels treballadors que tenien autoritzada una llicència per edat però encara no l’estaven cobrant.

No hi ha acord amb els treballadors de la cambra

Inicialment, l’acord es basava en el fet que els treballadors a partir de 60 anys podien escollir agafar una excedècia voluntària incentivada. Havien de portar 15 anys treballant a la cambra catalana i es basaria en una reducció progressiva de la jornada. Els paràmetres seria la reducció d’una sisena part quan faltin 5 anys per la jubilació i la meitat quan falti un any. També hi hauria la possibilitat de reduir la meitat de la jornada amb un salari d’entre el 80% i el 100% en funció del temps que falti fins a la jubilació forçosa, o reduir una tercera part la jornada cobrant el 95% el sou.

Es tracten d’elements els quals encara no hi ha cap acord amb el Consell de Personal que representa els treballadors de la cambra.