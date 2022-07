Pilota endavant del Parlament amb les polèmiques llicències d’edat

La Mesa del Parlament, que havia d’arribar a algun tipus d’acord aquest dimarts sobre les polèmiques llicències d’edat, ha decidit tirar la pilota endavant. D’aquesta manera, l’òrgan rector de la cambra catalana es dona de temps fins al 28 de juliol per arribar a un acord al voltant de les llicències per edat que havien estat autoritzades en els darrers mesos. L’acord s’havia d’aconseguir ahir dilluns 11 de juliol, però no ha estat possible, han informat fonts parlamentàries. La decisió de la Mesa ha estat ratificada per una Mesa ampliada i el nou termini haurà de ser validat a la Comissió d’Afers Institucionals (CAI).

Aquest ajornament és un de molts que ja hi ha hagut prèviament en un tema que ha generat molta polèmica i manté un conflicte obert amb el personal del Parlament contra la presidència de la cambra. La Mesa del Parlament va decidir carregar-se la figura que permet seguir cobrant sense haver d’anar a treballar els anys abans de jubilar-se però cal decidir què passa amb els treballadors que ja la tenien autoritzada. Així doncs, un cop prorrogat el termini, s’evita que l’acord vagi aquesta setmana a la Comissió d’Afers Institucionals (CAI), que es reuneix dijous. Aquesta comissió és la que hauria de votar sobre les dues noves figures acordades inicialment amb els treballadors però que la mateixa presidenta va frenar.

En el marc de la negociació amb el Consell de Personal, que representa els treballadors del Parlament, va sortir la possibilitat de crear dues noves figures per als majors de 60 anys. Però aquestes estan en punt mort tot i que inicialment van tenir el vistiplau de la Mesa. La Comissió d’Afers Institucionals (CAI) tenia previst ratificar-les al juny, però el punt va saltar de l’ordre del dia perquè la presidenta del Parlament, Laura Borràs, considera que és un sistema que té similituds amb les polèmiques llicències per edat. I per tant, no han quedat aprovades perquè la ratificació de la CAI és un pas imprescindible.

El sistema nou per als treballadors de més de 60 anys al Parlament

Les dues noves figures inicialment pactades amb el Consell de Personal i acordades per la Mesa consistien en una excedència voluntària remunerada i una reducció de jornada. A diferència de les llicències per edat eliminades, en aquests dos casos no es cobraria la totalitat del sou abans de la jubilació sense anar a treballar. Però amb aquest sistema sí que se’ls garantiria un sou com el que cobrarien en cas d’estar jubilats. I s’aplicaria a tot el personal de la cambra catalana i no només als que tenen una llicència per edat concedida.