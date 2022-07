Revolta laboral al Parlament per la gestió del cas de les llicències d’edat

El Consell de Personal del Parlament de Catalunya s’ha revoltat contra la decisió de la Mesa de la cambra de tirar la pilota endavant en la negociació de les noves condicions després de la supressió de les llicències per edat. La setmana passada l’òrgan rector de la cambra va decidir donar-se més marge per reobrir la negociació i intentar arribar a un altre acord, donat que l’anterior no havia acabat de convèncer totes les parts. Davant aquesta frenada en la negociació, el personal del Parlament ha fet arribar aquest dimarts un escrit a la Mesa [PDF], on recriminen a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, la manera en com està conduint el conflicte.

En el text denuncien que es troben “en una situació d’indefensió i manca de compromís” per part de l’òrgan rector del Parlament. Els funcionaris consideren que l’actitud de la Mesa és “un escarni al Consell Personal i a tots els treballadors del Parlament”. En el comunicat, els treballadors insinuen que aquest fet “ha provocat la dimissió d’un dels representants de la Mesa a la taula de negociació, “en un gest que —si és així— l’honora”. La negociació per part de la Mesa la portaven Ferran Pedret i Aurora Madaula.

Laura Borràs i Aurora Madaula anant a la reunió pel català al Parlament / ACN

Els funcionaris expliquen que han demanat assessorament jurídic “per tal de restituir la dignitat i la seguretat jurídica en el procediment de negociació col·lectiva” i per això mateix demanen a la Mesa que portin l’últim acord signat a la Comissió d’Afers Institucionals (CAI) perquè est voti es pugui “restablir la confiança i mantenir el compromís amb els treballadors”.

La Mesa del Parlament ha fet marxa enrere dues vegades en acords amb el personal

Els treballadors denuncien que la Mesa “s’ha desdit dues vegades” de forma unilateral dels acords a què s’han arribat amb el Consell de Personal, un publicat al butlletí de la cambra el 29 de desembre de 2021 i en el de la segona negociació, acord signat el 8 de juny, aprovat a la Mesa i a la Mesa amplada. “Aquest segon acord no ha arribat a la CAI i s’addueix ara que el Consell de Personal no vol negociar, quan portem més d’un any negociant sobre el mateix tema”, apunten els funcionaris en el seu escrit.

El Consell de Personal afirma que no pot obrira ara una altra negociació sense que es porti abans a debat amb la resta de companys per sotmetre qualsevol acord a votació per part de l’Assemblea de Treballadors.