Junts es querella contra Sánchez-Camacho per “mentir al Parlament”

Junts per Catalunya ha presentat al Tribunal Suprem una querella contra l’exlíder del Partit Popular a Catalunya i senadora Alícia Sánchez-Camacho per “haver mentit al Parlament”. Segons Junts, les converses publicades per aquest diari entre Sánchez-Camacho i l’excomissari José Manuel Villarejo constaten que va mentir en les dues comissions parlamentàries que investigaven l’Operació Catalunya.

Segons Junts, això suposa haver incomplert l’article 502.3 del Codi Penal. “Va venir al Parlament a presentar-se com a víctima i no hi ha dubte que actuava com a impulsora de l’Operació Catalunya. Sánchez-Camacho és el rostre del cinisme i, en política, no tot s’hi val”, ha dit el president de Junts al Parlament, Albert Batet, a través d’un comunicat.

Camacho elaborava llistes negres

Segons el diputat de Junts, “mentre mentia i s’exculpava al Parlament sobre l’Operació Catalunya, ella mateixa elaborava llistes negres i ordenava a la policia patriòtica investigar persones vinculades amb l’independentisme”.

Batet ha volgut recordar les “mentides” de la dirigent popular, que, a parer seu, ha provocat “greus conseqüències” per a tot l’independentisme. “Hauria de tenir conseqüències judicials”, ha afegit.

El president del grup parlamentari de JxCat, Albert Batet / ACN

Batet assegura que hi ha una Operació Catalunya 2

Segons Batet, ara hi ha en marxa una Operació Catalunya 2 i s’ha mostrat convençut que hi ha altres persones que continuen fent el que va fer Villarejo durant anys.

La querella, elaborada per l’equip d’advocats liderats per Gonzalo Boye, demana que se citin a declarar com a testimonis a Villarejo; a l’excap de gabinet de Mariano Rajoy, Jorge Moragas; i a Victoria Álvarez, l’examant del fill del president Jordi Pujol.

A través d’unes converses publicades per aquest diari, es constata com Camacho va ser una de les instigadores de l’Operació Catalunya, que consistia en fer caure l’independentisme. A més, tenien com a objectiu principal Convergència i anar a per dirigents polítics d’aleshores com el president Pujol, el president Mas o l’exalcalde de Barcelona Xavier Trias, i tot plegat fabricant proves falses.