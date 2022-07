Pressió creixent sobre Borràs perquè s’aparti i plegui com a presidenta

La majoria de grups al Parlament de Catalunya han reclamat aquest dimarts a Laura Borràs que faci un pas al costat i abandoni el càrrec de presidenta del Parlament. Comuns, CUP i PSC s’han manifestat contra la permanència de Borràs a la presidència de la cambra catalana. Els tres partits no tenen cap mena de dubte sobre el vincle amb la corrupció dels delictes pels quals està acusada la presidenta, de manera que creuen que es pot aplicar el 25.4 sense dictamen de la Comissió de l’Estatut dels diputats. Aquest dictamen, segons el reglament, s’ha de demanar si sorgeixen dubtes sobre el vincle dels delictes amb la corrupció.

La portaveu de la CUP Laia Estrada ha advertit en roda de premsa que si la presidenta el Parlament, Laura Borràs, no s’aparta després que el TSJC hagi obert judici oral demanaran la seva suspensió immediata, aplicant el 25.4 del reglament de la cambra. La Mesa es reunirà de forma extraordinària dijous al migdia. La CUP considera que seria “ideal” que abans d’aplicar el 25.4, Borràs s’aparti acollint-se al 25.2. Els cupaires també reclamen que ERC i JxCat decideixin qui rellevarà Borràs a la presidència. Si la presidenta no s’aparta i ERC i JxCat no arriben a cap acord, la CUP demanarà aplicar el 25.4 perquè no té cap dubte sobre la vinculació dels fets amb la corrupció.

Ni la CUP ni el PSC tenen dubtes sobre la vinculació dels delictes amb la corrupció

Estrada ha recordat que el cas que afecta Borràs té a veure amb el fraccionament de contractes de l’ILC “per beneficiar un amic”. “A la CUP insistim que el Parlament necessita que Borràs s’apari fins que no quedi resolta la qüestió”, ha dit Estrada. Els anticapitalistes han tornat a demanar a ERC i Junts “es posin d’acord abans de dijous per substituir Borràs mentre duri el procés”.

Per la seva banda, la direcció del grup parlamentari del PSC s’ha reunit un cop s’ha conegut la notícia. Posteriorment Salvador Illa ha trucat a Borràs per manifestar-li el seu “respecte personal” però també per demanar-li que “s’aparti, plegui i deixi el càrrec per poder normalitzar la institució i es pugui escollir un altre president o presidenta”, ha explicat en una compareixença la portaveu del grup, Alícia Romero. “Ningú pot arrossegar les institucions i passar-hi per sobre”, ha advertit Romero. “El millor és que ella s’aparti i es triï una nova presidenta i podem continuar treballant”.

En cas contrari, Romero ha recordat que el PSC votarà favorablement per aplicar el 25.4 sense plantejar cap dubte sobre el vincle dels delictes amb la corrupció.