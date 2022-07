Magda Oranich instruirà l’expedient informatiu obert per Junts a Dalmases

L’advocada Magda Oranich ha estat nomenada com a instructora de l’expedient informatiu que Junts per Catalunya ha aprovat obrir aquest dilluns per aclarir els fets al voltant de la polèmica del seu vicepresident i diputat Francesc de Dalmases al FAQS de TV3. Oranich va sortir escollida membre de la comissió de garanties del partit, renovada en el darrer congrés. Aquest expedient informatiu s’obre a petició de Dalmases, tal i com va anunciar per sorpresa la setmana passada des del faristol del Parlament.

Els estatus de Junts no especifiquen que en aquests casos hi hagi d’haver un expedient informatiu —de fet, aquesta expressió no hi apareix—, sinó que directament parlen de “procediment disciplinari”. Abans d’activar el que estableixen les normes internes del partit, en el cas Dalmases s’ha decidit fer un pas previ, l’expedient informatiu, que no es recull en els textos estatutaris. Fonts del partit assenyalen que aquest mateix procediment no prevista als estatuts es va fer recentment amb el cas de l’afiliat de Tarragona, acusat per diverses persones per presumptes assetjaments.

Dalmases es deixa veure amb Borràs a les portes de la seu de Junts

Segons ha explicat en roda de premsa el portaveu del partit, Josep Rius, l’expedient ha de servir perquè Dalmases es pugui explicar. “Des de Junts es farà tot el que estigui a les seves mans per aclarir els fets”, ha recalcat el portaveu. Dalmases s’ha deixat veure aquest dilluns a les portes de la seu del partit, acompanyat per la presidenta Laura Borràs. A les portes de la seu, altres membres de l’executiva han pogut ser fotografiats en conversa distesa amb el diputat, des de fa una setmana a l’ull de l’huracà per una “discussió encesa” amb una periodista a TV3. El fets han originat una reacció política contra Dalmases descomunal.

Turull i altres membres de l’executiva de Junts amb Borràs i Dalmases / JAG

Però Junts sembla que prefereix actuar de moment amb delicadesa i recorda que Dalmases “va demanar disculpes públicament” tant des de Twitter com des del faristol del Parlament, en una intervenció que va venir forçada per la intervenció del portaveu parlamentari de Cs, Nacho Martín. En unes declaracions aquest cap de setmana, la presidenta Borràs ha afirmat que ella no ha viscut els fets que s’han publicat al voltant de la discussió al FAQS. Per la seva banda, el secretari general del partit, Jordi Turull, ha dit que Dalmases té el suport del partit per defensar-se. La formació torna a veure’s fent equilibris en funció dels sectors.

Junts confia que l’expedient informatiu es resolgui amb “celeritat”

Josep Rius ha destacat la tria d’Oranich com a instructora de l’expedient informatiu, però no ha precisat ni quin pla de treball tindrà ni tampoc el calendari possible per obtenir resultats. “Esperem que es faci amb celeritat i es pugui aclarir aviat”, ha remarcat Rius, que ha reclamat la necessitat de ser “el més curosos possible”.

D’altra banda, Rius ha reiterat que Junts no participarà de la taula de diàleg i ha repetit que el partit no hi confia. Des de Junts aposten per torna a mobilitzar l’independentisme. De fet, el portaveu ha recordat que hi ha la intenció de treballar per reunir partits i entitats independentistes amb la voluntat de “recosir” el moviment que, a hores d’ara, presenta múltiples fissures. Tot i axí, Junts diu que es proposa mobilitzar per forçar l’estat espanyol a una negociació real.