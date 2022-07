Turull sobre Dalmases: “Té el suport perquè s’aclareixin els fets”

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha evitat defensar explícitament el vicepresident del partit i portaveu adjunt del grup parlamentari, Francesc de Dalmases: “Té el suport de Junts perquè s’aclareixin els fets”. En una atenció als mitjans aquest diumenge a Gualba, durant la cloenda de l’escola d’estiu de la JNC, l’exconseller ha subratllat que “es pot discrepar de moltes coses, però el respecte sempre ha de formar part del comportament dels representats públics”. Turull ha explicat que demà l’executiva obrirà l’expedient informatiu que va demanar Dalmases per esclarir els fets i poder-se “defensar”.

“Les actituds que diuen que hi ha hagut en cap formen part de l’actitud que, des de Junts, volem respecte els periodistes i qualsevol altra persona de la vida pública o de l’àmbit de la política”, ha afegit, segons informa l’agència ACN.

Dalmases va denunciar que és víctima d’un “linxament”

El diputat de Junts per Catalunya Francesc Dalmases va parlar en el darrer ple del Parlament de la polèmica que l’envolta per la presumpta esbroncada a una periodista al programa FAQS de TV3 després d’una entrevista a la presidenta del Parlament, Laura Borràs. Dalmases va titllar la polèmica “circ” convertit en “linxament”. El diputat va acabar parlant de la controvèrsia en el ple enmig d’un debat sobre una moció de Junts defensada per ell sobre l’autodeterminació. El diputat es va veure obligat a fer referència a la polèmica després que Cs portés la qüestió en el debat.

“Fa tres dies que visc un circ que s’està convertint en un linxament difícil de justificar”, va manifestar en prendre la paraula. “En ares de la transparència i per evitar difamacions que he sentit en aquest faristol m’he compromès amb el meu partit perquè hi hagi un expedient informatiu i es pugui aclarir la situació”, va afegir. Dalmases va assegurar que també s’ha “ofert a no ser” temporalment portaveu a la comissió de control de la CCMA perquè no es generin “distorsions”. “No tinc res de què amargar-me i sí, continuar participant-hi”, va afegir.