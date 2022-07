ERC i CUP deixaran caure Borràs pel vincle del seu cas amb la “corrupció”

ERC i CUP deixaran caure la presidenta del Parlament, Laura Borràs, si no s’aparta després que el TSJC hagi obert judici oral contra ella aquest dimarts. Les portaveus d’ERC i CUP han revelat que si la presidenta de la cambra no fa un pas al costat dijous, a la reunió extraordinària de la Mesa el dijous al migdia, faran valdre l’article 25.4 del reglament del Parlament, que permet suspendre un parlamentari un cop se li obre judici oral per delictes relacionats amb la corrupció. Ni ERC ni CUP tenen cap mena de dubte que Borràs està acusada per delictes relacionats amb la corrupció i per tant no pensen qui hi hagi cap necessitat de demanar un dictamen a la Comissió de l’Estatut dels Diputats.

La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, ha dit que preferiblement esperen que Borràs s’aparti acollint-se a l’article 25.2. “Això demostraria la responsabilitat i voluntat de preservar la institució i és evident que si no s’arriba a aquesta situació perquè Borràs no vol fer el pas, el reglament del Parlament és molt clar, s’haurà d’aplicar el 25.4”, ha dit Vilalta. La portaveu ha afegit que aquest article “dona potestat a la mesa per prendre la decisió en coherència amb la voluntat de preservar la cambra i poder lluitar contra qualsevol cas de corrupció”.

Dubtes sobre qui assumirà les funcions de Borràs a la presidència

Tampoc queda clar si ERC assumirà les funcions de la presidenta. De fet, Vilalta ha dit que és JxCat qui ha de fer una proposta en aquest sentit. Els republicans diuen que l’acord de legislatura era que JxCat assumís les funcions de la presidència del Parlament i ara ERC vol que aquest acord es mantingui, deixant entreveure que no és ara la seva responsabilitat assumir aquest càrrec en situació d’interinatge.

Els republicans han defensat que Borràs s’aparti perquè això facilitaria la seva defensa i també permetria “preservar” la institució davant d’un cas de corrupció. Republicans i cupaires defensen el 25.4 per la necessitat de ser exemplars en la lluita contra la corrupció. En canvi, Borràs i Junts consideren que es tracta d’un afer de lawfare i qüestionen els informes de la Guàrdia Civil durant la instrucció del cas.