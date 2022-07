L’advertència de Borràs: “Els que em vulguin morta m’hauran de matar”

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha tornat a avisar que no dimitirà de la presidència del Parlament de Catalunya pel cas de presumpte fraccionament de contractes quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. “He dit i repetit que no dimitiré. Perquè fer-ho significaria acceptar que he fet el que m’acusen d’haver fet i no. I els que em vulguin morta, m’hauran de matar i embrutar-se les mans. Jo he vingut a fer la independència, no a suïcidar-me per l’autonomia”, ha dit la presidenta al seu compte de Twitter, després que tots els grups parlamentaris, excepte Junts per Catalunya, li hagin demanat que plegui.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, al costat d’Aurora Madaula / ACN

Argumenta perquè es considera innocent

Precisament, al seu compte de Twitter ha argumentat el perquè es considera innocent. Segons Borràs, l’inici del seu judici ja va ser irregular, i és que considera que la jutgessa va iniciar una investigació “prospectiva”. “No buscava esclarir els fets, sinó investigar la persona”, ha dit.

Alhora, també ha volgut fer palès que Ciutadans està en l’origen d’aquesta investigació i que la jutgessa està vinculada al partit d’Arrimadas. Borràs també ha volgut argumentar que els mossos neguen també que hi hagi un fraccionament de contractes, i afirma que el fraccionament no és un delicte, sinó que és una “irregularitat administrativa”.

Després de 4 anys, el procediment judicial que pateixo s’acosta a la fase decisiva. Durant tot aquest temps he reivindicat i reivindico la meva innocència a capa i espasa i he denunciat que sóc víctima de lawfare, d’una persecució política. En aquest fil, argumento el perquè. 👇🏽 — Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) July 26, 2022

La jutgessa “aparta els Mossos intencionadament”

Borràs també diu que la jutgessa aparta els Mossos de la investigació i l’adjudica a la Guàrdia Civil argumentant “filtracions”. Posteriorment, la presidenta diu que “des que ho investiga la Guàrdia Civil és quan es produeixen les filtracions, sempre coincidint en moments polítics”.

La presidenta del Parlament també es queixa que es tirés endavant en ple estat d’alarma i el suplicatori es va tramitar de manera exprés, i segons ella, “no es podia fer perquè no entrava en el supòsits del Reial Decret”.