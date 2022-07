Un sindicat de Mossos fitxa l’advocat de les acusacions particulars de la Generalitat

Moviment interessant en la biosfera dels Mossos d’Esquadra. El sindicat dels Mossos d’Esquadra, SAP-Fepol, ha fitxat l’antic responsable d’Afers Penals del Departament d’Interior, Josep Lluis Florensa. Un lletrat que el sindicat defineix com el “màxim referent en la defensa penal de les persones membres del cos de Mossos d’Esquadra”. De fet, Florensa va ser purgat per part de l’actual direcció política d’Interior i de Presidència arran de l’acord polític entre ERC, Junts i CUP de retirar-se de les acusacions particulars contra activistes i manifestants. Florensa tenia “molta connexió” amb Xavier Uríos, director general d’Assumptes Contenciosos del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya queva ser fulminat el passat mes de maig.

Segons explica el sindicat en un comunicat, Florensa va teniur un paper clau en la defensa dels Mossos “especialment aquells que resultaven ferits en l’exercici de les seves funcions”. Un fet que, atès el sindicat, “ha estat objecte de discussió ja sigui en el Consell de la Policia, com en el propi Parlament de Catalunya”. De fet, SAP FEPOL interpreta que els canvis organitzatius dins els gabinet jurídic de la Generalitat “debilitaven de manera clara la defensa dels membres de la policia catalana”. D’aquí que hagin volgut recuperar la seva figura.

Magistrat i advocat

El Govern va revocar l’habilitació com advocats penalistes de la Generalitat tant a Florensa com el seu número dos, Lluís Conesa. Tots dos havien assistit i dirigit l’estratègia processal dels Mossos que denunciaven danys, lesions o atemptats. Alguns dels casos van tenir molt resó mediàtic com el cas Marcel Vivet o els 9 de Lledoners, on es va constatar les diferències de criteri entre els serveis jurídics centrals i els d’Interior.

Florensa és magistrat en excedència de l’Audiència Provincial de Barcelona i advocat amb prop de 30 anys d’experiència professional. Amb la seva incorporació el sindicat vol mostrar la seva conformitat amb els criteris que la Generalitat de Catalunya aplicava abans del canvi del Govern de mantenir les acusacions particulars contra activistes. Uns criteris que van aixecar força polseguera política i mediàtica i que van provocar, fins i tot, el trasllat de l’equip d’advocats d’Interior a Presidència per mantenir més control.

A més, el Govern de la Generalitat va realitzar altres canvis organitzatius dins del Gabinet Jurídic que, al nostre entendre debilitaven de manera clara la defensa jurídica de les persones membres del cos de mossos d’esquadra.