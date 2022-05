El Govern fulmina l’arquitecte jurídic de les acusacions particulars de la Generalitat

Aquest tres de maig, el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, a proposta de la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha signat el decret de cessament de Xavier Urios com a director general d’Assumptes Contenciosos del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya. És a dir, l’arquitecte de les acusacions particulars en procediments penals contra independentistes que han generat tanta polèmica com el cas Marcel Vivet, precisament, a qui avui se li ha reduït enormement la pena. En el decret “se li agraeixen els serveis prestats”.

L’activista Marcel Vivet a la plaça Sant Jaume de Barcelona (ACN)

Segons fonts de Presidència, Urios, parella d’una de les fundadores de Ciutadans, era qui “tallava el bacallà i ordenava la direcció estratègica dels advocats del departament d’Interior, que dirigia Josep Lluís Florensa i amb qui té molta connexió”. Un grup de lletrats que, finalment, van ser destinats a dependre directament de Presidència, el passat mes de juliol després d’un acord amb la CUP. “La retirada de competències del gabinet jurídic d’Interior per efectuar acusacions particulars és un primer pas en el compliment de l’acord de mínims que vam assolir”, afirmava en aquella ocasió Xavier Pellicer, portaveu d’Interior dels cupaires, després d’arrencar el compromís amb el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena.

El canvi d’ubicació dels lletrats d’Interior i de dependència orgànica va generar força mala maror dins l’administració catalana. El cas Marcel Vivet o el cas 30-G van fer vessar el got va posar sobre la taula la polèmica de les acusacions particulars de la Generalitat. De fet, el canvi de criteri, la retirada parcial d’algunes acusacions i algun garbuix judicial va fer esclatar una veritable guerra interna dins l’administració i entre els mateixos serveis jurídics.

Al·leguen que la destitució és per fer un “canvi de paradigma”

Fonts de Palau asseguren a El Món que el cessament d’Urios respon a un “canvi de paradigma”. “Ho fem perquè anem cap a una altra direcció estratègica, ni abans era millor, ni pitjor, són maneres diferents de dirigir els serveis jurídics de la Generalitat”, apunten les mateixes fonts. De fet, el relleu ha vingut acompanyat d’un altre cessament, el de Francesc Esteve, que era el cap del gabinet Jurídic de la Generalitat, en ser nomenat membre del Consell de Garanties Estatutàries. Urios, a més d’advocat de la Generalitat, és professor associats de la Generalitat de Catalunya, vicepresident segon del Consell Superior d’Advocats i Lletrats de les comunitats autònomes.

El recanvi de Urios era esperat però s’ha fet gruar. ERC manté la coordinació de l’equip jurídic de la Generalitat a través de la consellera Vilagrà i el secretari de Govern, el jurista Xavier Bernadí, que coordina l’acció legal de la Generalitat. Un dels primers canvis només posar-se en marxa el Govern va ser el de Dolors Feliu, que va ser substituïda com a directora d’àrea Constitucional per Mercè Corretja, i ara ha estat nomenada directora del Gabinet Jurídic César Puig, ex número dos d’Interior processat i absolt per sedició, va ser rellevat per Aranzazu Colom al capdavant de la direcció general dels Serveis Consultius i de Coordinació Jurídica. Esteve i Urios s’han fet esperar. La nova directora general d’Assumptes Contenciosos del Gabinet Jurídic serà Sílvia Grau, especialista en mediació. Una orientació absolutament diferent a la que centrava l’activitat fins ara.