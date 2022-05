Clatellot del TSJC a l’Audiència per la condemna “elevada” a Marcel Vivet

L’activista Marcel Vivet no entrarà a la presó per la seva participació a la manifestació de Jusapol de setembre de 2019. La sala d’apel·lacions del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha estimat en part el seu recurs i li ha reduït la condemna a només un any i mig de presó. Una resolució vista anb satisfacció pels seus advocats d’Alerta Solidària.

La resolució de 22 pàgines, a la que ha tingut accés El Mon, els magistrats no toquen ni una coma dels fets provats no entren a discutir o debatre la polèmica de les dues minutes policials. Ara bé, si que treballa amb fina artesania jurídica la valoració de la prova que van fer els tocats de l’Audiència de Barcelona. De fet, en retreu que s’hagin entès els delicte es comesos en els seus tipus agreujats, és a dir, el 551.1 i 557 bis 3er del Codi Penal. En definitiva, el Tribunal interpreta que cal rebaixar notòriament la pena de cinc anys i mig de presó per exagerada. En concret, ho qualifica de “poc proporcional” i “elevada”.

Cap objecte perillós

Els arguments de la sentència són clars i directes pel que fa la interpretació jurídica del text. Els magistrats conclouen, a diferencia de l’Audiència, que Vivet no va agredir l’agent de la Brigada Mòbil, amb un “objecte perillós o arma”. Així subratlla que el pal de la bandera que va ferir el Mosso d’Esquadra només va produir una tumefacció que amb una assistència mèdica en va tenir prou. Fins i tot, la resolució destaca que el pal es va trencar, que només hi portava una “bandera petita” que evidenciaria la seva “fragilitat” i que en cap cas es va dirigir contra una zona vital de l’agent.

Amb tot aquest argumentari, la sala d’apel·lacions conclou i raona que no es pot considerar el pal com un “objecte perillós” o una “arma” capaç de produir fins i tot la mort o ferides molt greus, com determina el tipus penal i la interpretació del Tribunal Suprem. En poques paraules, admet en els mateixos termes de la defensa i que els mateixos advocats de la Generalitat que van intentar personar-se al recurs i que van ser expulsats, que el concepte “d’objecte perillós” no s’aguantava per enlloc.

La resolució del TSJC sobre el cas Marcel Vivet que li rebaixa la condemna per tal que esquivi la presó/QS

“Poc respectuosa amb la proporcionalitat”

En el mateix sentit, la sala defensa que s’ha de fer una interpretació restrictiva dels tipus penals i més quan la prova no és del tot concloent, ni per a la primera instància. Tantmateix, als magistrats no els cau cap anell en criticar que la sentència d’instància apliqui el subtipus del 557. bis 3er sobre l’atemptat a l’autoritat. Pels magistrats és una condemna “poc respectuosa amb el principi de proporcionalitat”. El tribunal també retreu que l’Audiència no ponderès la condemna amb l’edat de l’acusat, el fet queno tingués antecedents i que havia constituït una fiança de 2.000 euros de responsabilitat civil tot i que va ser condemnat a 1.500 euros. Uns fets que farien rebaixar la factura de la condemna i que esquivaria la presó.

El cas Vivet ha esperonat un veritable sotrac del gabinet jurídic d’Interior. La personació de la Generalitat va provocar una tempesta política quan es va dictar la sentència de cinc anys i mig de presó. La maniobra del Govern va ser personar-se en el recurs per tal de rebaixar la pena, però el Mosso d’Esquadra denunciant va escollir una altre defensa i van ser expulsats del procés. El cas també va aixecar polseguera quan la defensa va acusar els Mossos d’utilitzar una mateixa minuta policial per a dos acusats pel mateix fet. Una circumstància que fins i tot va generar una vista oral fa una setmana perquè el tribunal no acabava d’entendre l’al·legació de la defensa.