El cas Marcel Vivet, en mans del TSJC 

El cas Marcel Vivet ja ha entrat de ple en la segona fase. La majestuosa sala de vistes d’apel·lacions del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ha estat l’escenari aquest matí de la vista per valorar la prova que la defensa de Marcel Vivet ha demanat incorporar en el seu recurs contra la condemna de cinc anys de presó. Una vista tècnica que no ha comptat amb el testimoni del Mosso d’Esquadra que era protagonista d’una doble minuta policial pels mateixos fets. Una doble minuta que ha generat aquesta vista.

La vista ha començat amb una exposició detallada de l’advocat de Marcel Vivet, Carlos Hurtado. El lletrat s’ha esforçat tant en contextualitzar la demanda de la prova que la presidenta de la Sala, Àngels Vivas, li ha pregat que centrés la pilota en argumentar perquè demanava la incorporació d’aquesta prova, un altre atestat, i com podia afeblir els fets que van servir per condemnar Marcel Vivet. Avisat, l’advocat ha desplegat una exposició curosa advertint a la jutge que ja havia entès que en la desestimació d’un recurs de súplica sobre el testimoni del Mosso d’Esquadra perquè considerava que eren “fets diferents”.

Dues minutes, doble incriminació per Marcel Vivet

Hurtado ha insistit que el cas era clarament una doble incriminació. Ho ha bastit a través de la comparació dels fets provats de la sentència amb el testimonis declarants en el primer judici i els atestats policials. És a dir, que dues minutes idèntiques -la 110 i la 112- descrivien, al seu parer, els mateixos fets i això anul·lava la valoració de la prova en primera instància desvirtuava la condemna.

Al capdavall, la idea del lletrat era emfatitzar al tribunal que a la vista que no hi ha cap imatge de la suposada agressió i que els atestats són dobles si n’hi ha prou per condemnar a cinc anys de presó amb el testimoni d’un mosso que alhora és víctima dels mateixos fets. Com a mínim, un intent de retirar la condemna per un dels dos delictes, per atemptat o per desordres i no mantenir tots dos i tenir porta oberta pel Tribunal Suprem.

Acabat l’al·legat de la defensa ha estat el torn del fiscal del cas, Rodríguez Sol, qui, per cert, va ser número dos d’Unió Democràtica de Catalunya a les eleccions al Parlament del 2015. Un fiscal castigat pel ministeri públic per haver defensat que legalment era possible el referèndum. De fet, va ser desfenestrat com a cap de la Fiscalia Superior de Catalunya. Martínez Sol ha alertat que a la sentència hi ha una errada de dates, en el sentit, que dona per bona la data dels fets un 29 de gener de 2019 quan van passar el 29 de setembre de 2019, durant una manifestació de Jusapol. El fiscal ha raonat a la sala que l’aportació de la prova era positiva perquè aportava més elements i que era patent que es tractava de dues minutes o atestats per dos qüestions diferents.

Un participant en una manifestació de Jusapol, Jupol i Jucilq quan Marcel Vivet va ser investigat / EP

La defensa del Mosso es manté ferma

L’advocat del Mosso d’Esquadra, José Antonio Bitos, portava també la lliçó apresa. El primer que ha fet és deixar clar al tribunal que no es va oposar a la petició de la defensa de fer tornar a testificar al seu client. Després ha apuntat que hi havia hagut confussió per part de la defensa entre els conceptes d’atestat i acta policial, que cadascuna anava signada per dos agents diferents, el Mosso d’Esquadra víctima del cas i un caporal, que respon per l’altre cas.

El lletrat ha insistit en què els dos documents responien a causes diferents tot i que en la mateixa manifestació. Per tant, ha mantingut la seva posició acusant a la defensa de preparar una tàctica “hàbilment” per aprofitar la vista i fer una “revaloració de la prova en primera instància”. La presidenta del Tribunal, al cap de menys d’una hora, ha deixat el recurs vist per a sentència.

Fora del Palau de Justícia al passeig Lluís Companys de Barcelona, un centenar de persones s’han aplegat a fer costat a Vivet, que anava acompanyat per la seva mare i per l’Adrià, l’altre xicot investigat objecte de l’altra minuta que ha embolicat la instrucció del cas. Entre els assistents els diputats Dolors Sabater i Xavier Pellicer de la CUP així com el portaveu de Junts per Catalunya a Badalona, David Torrents, regidor de la ciutat on resideix Vivet.