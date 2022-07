Cambra denuncia la falta de “sostenibilitat” en la cotització d’autònoms

La Cambra de Comerç de Barcelona ha afirmat aquest dimarts que el nou sistema de cotització per a autònoms aprovat al Consell de Ministres no soluciona els problemes del col·lectiu ni la poca “sostenibilitat” del sistema. En una nota de premsa, l’entitat demana “defugir de vies simplistes” basades a incrementar els tipus de cotització sense tenir en compte l’heterogeneïtat del col·lectiu. Tot i que la Cambra reconeix que l’acord avança cap a un mètode més just, no resolt tots els reptes dels treballadors per compte propi.

En aquest sentit, l’organisme empresarial demana actuar per evitar l’economia submergida sense restar incentius a l’emprenedoria. “En aquest sentit, és una bona notícia la quota reduïda de 80 euros mensuals per al primer any d’activitat de l’autònom, prorrogable un altre any si els seus rendiments se situen per sota del salari mínim”, resolen.

Mònica Roca, presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona durant l’acte de presentació del Digital Impulse Hub, a la Llotja de Mar / Jordi Play

El nou document pels autònoms

El govern espanyol va aprovar el reial decret que estableix un nou sistema de cotització dels treballadors autònoms. Basat en els rendiments nets, el mecanisme serà efectiu a partir del 2023 i ha rebut el suport dels principals sindicats, la CEOE i les organitzacions d’autònoms. Entre altres elements, la reforma estableix quinze trams que determinaran les bases de cotització i les quotes en funció dels rendiments nets de l’autònom. Segons l’executiu, aquesta transició acabarà amb un model definitiu de cotitzacions per ingressos “reals” que es produirà, com a molt tard, en nou anys.

Tal com va apuntar els rendiments nets es calcularan deduint dels ingressos totes les despeses produïdes en exercici de l’activitat i necessàries per obtenir ingressos de l’autònom. Sobre aquesta quantitat, s’aplica addicionalment una deducció per despeses genèriques del 7% (3% per als autònoms societaris). El resultat seran els rendiments nets i aquesta serà la xifra que determinarà la base de cotització i la quota corresponent.