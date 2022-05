Eines de País es reuneix a l’ANC per preparar la candidatura a la Cambra per al 2023

Eines de País comença el procés per posar en marxa la nova candidatura a les eleccions de la Cambra de Comerç de Barcelona, que es faran la primavera de l’any que ve. Els vocals del ple cameral escollits el 2019 en la candidatura independentista van començar a debatre els propers passos de la candidatura ahir, dijous, en una reunió a la seu social de l’ANC. De moment va ser només el primer contacte per començar a donar forma al que serà la nova candidatura, que aspira a revalidar la victòria del 2019.

En aquesta reunió hi van assistir Mònica Roca, presidenta actual de la Cambra de Comerç de Barcelona, i Joan Canadell, l’expresident de la Cambra qui va ser substituït per Roca quan va ser escollit diputat de Junts però que conserva la cadira de la seva empresa com a vocal. Aquesta primera trobada ha estat essencial per començar a marcar el rumb d’aquesta possible candidatura i ja seria la segona vegada que es reuneixen per debatre sobre aquest tema, amb l’única diferència que aquest cop ho han fet a la seu de l’ANC, que el 2019 va estar darrere del projecte i que continua sent un dels grans suports d’Eines de País, fins al punt que a la web de l’Assemblea hi ha un accés directe a la pàgina de la plataforma.

De moment, però, cap membre de l’ANC participa en les reunions de cara a la pròxima campanya. Hi té a veure el fet que l’Assemblea estigui en ple procés de renovació de la direcció, que culmina aquest dissabte. Tot apunta, però, que aquest podria ser un apropament d’Eines de País per tornar a afegir a la seva candidatura el suport de l’ANC, més o menys explícit. De moment, però, no ha sonat cap nom per ser el possible candidat per a la Cambra ni tampoc cap de les parts ha declarat oficialment que s’estigui treballant en una iniciativa conjunta.

En les eleccions passades de la Cambra de Comerç de Barcelona, en què Joan Canadell va ser escollit president, l’Assemblea també va donar suport a la candidatura Eines de País i la Cambra va començar a ser governada per un equip obertament independentista. Després, Canadell va ser elegit diputat i va acabar delegant les seves funcions a l’actual presidenta, Mònica Roca.