La Cambra diu que la reforma dels autònoms del govern espanyol és “ineficient”

La Cambra de Comerç de Barcelona rebutja la proposta de cotitzacions del govern espanyol no la considera ni “equitativa ni eficient”. L’ens assumeix que el dèficit del sistema del règim dels autònoms actual és “insostenible” i proposa apujar les cotitzacions deu punts -fins al 18%- però no assumir l’increment de més de vint punts que vol l’executiu de mitjana fins al 2031. A més, la Cambra també demana que no s’apugin tant les quotes per equilibrar la situació.

En el marc de la presentació de l’estudi Impacte i valoració de la reforma del règim d’autònoms, Mònica Roca, presidenta de l’entitat i Joan Ramon Rovira, director del gabinet d’estudis econòmics de la Cambra han assegurat que és molt necessari continuar treballant en la reforma, sobretot en el cas dels autònoms, que “si tot es fa com diu el govern espanyol, podrien arribar a cobrar un 43,8% d’impostos”, han dit els representants en la presentació de l’estudi aquest dimecres.

La influència de la Cambra de Barcelona

Amb aquest plantejament, la Cambra vol influir en la proposta que el govern espanyol va començar a negociar amb els agents socials a principis d’any, i que va generar una gran polèmica entre algunes entitats. L’ens ha calculat quin impacte tindria la reforma en una empresa fictícia que reprodueix a escala el conjunt de l’economia amb un sol treballador. En aquest cas, un autònom no societari actualment cotitza 3.500 euros l’any (un 7,7%) i té una pressió tributària, és a dir, totes les obligacions– del 28%.

El cap del gabinet d’estudis, Joan Ramon Rovira, intervé en una roda de premsa aquest dimecres per presentar els Indicadors de Progrés i Benestar (IPB) / ACN

Seguint amb el cas d’estudi, amb la proposta del govern espanyol les cotitzacions s’elevarien fins als 14.000 euros (un 30,6%), disparant la pressió fiscal a un 43,8% de mitjana, molt per sobre del que paga una empresa mercantil. En canvi, si el que es volgués aconseguir és igualar dèficit i prestacions caldria incrementar la cotització mitjana per persona autònoma un 70%, fins als 515,6 euros mensuals.

Una proposta alternativa a la decisió de l’Estat

L’ens planteja una proposta alternativa per assumir el dèficit del sistema del RETA amb més equitat i eficiència, fent que les cotitzacions siguin de 8.200 euros l’any (un 18%), deu punts percentuals més que l’actual, però que deixant la pressió fiscal final en un 35%, el mateix que ara mateix ha d’assumir una empresa mercantil. “Per la mateixa feina qualsevol persona hauria de tenir una pressió tributària equivalent”, ha dit Roca.

L’ens ha volgut remarcar que la reforma és una iniciativa “de gran impacte” i que ha de tenir en compte l’heterogeneïtat del col·lectiu d’autònoms, que aplega des de treballadors que podrien assimilar-se als assalariats a empresaris amb molt capital invertit i personal. “No es poden posar tots al mateix sac”, ha dit la presidenta de la Cambra de Comerç.