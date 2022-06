La Cambra de Barcelona redueix les vocalies pagades de les grans empreses

El Ple de la Cambra de Comerç de Barcelona va aprovar ahir la modificació del ple de la corporació. L’objectiu és aconseguir que sigui un òrgan més representatiu de la demarcació de Barcelona.

Per aquest motiu, han volgut reduir al mínim les vocalies amb dret a vot “no elegides democràticament” i augmentar la presència d’aquelles categories i grups que tenen un major pes en l’economia. Per tant, les vocalies reservades per a les empreses que aporten més econòmicament passen de les fins ara 14 a 2, i augmenta a 52 les vocalies escollides per sufragi (actualment n’hi ha 40).

2 vocalies reservades per a les empreses de major aportació (actualment hi ha 14, modalitat que només té tres anys d’antiguitat).

6 vocalies en representació de les organitzacions empresarials.

Reconeixement al Consell per la República

El nou format de la cambra entrarà en vigor a les properes eleccions de l’any 2023. Precisament, ahir també es va acordar reconèixer el Consell per la República i un manifest que reivindica l’Estat propi perquè és “la millor política econòmica perquè Catalunya i el seu teixit empresarial es trobin entre les economies més desenvolupades”.

Un ple on hi va haver certa polèmica, després que el TSJC ratifiqués la sentència que anul·lava el decret que va regir les eleccions a les cambres de comerç de Catalunya la primavera de l’any 2019. Unes eleccions en les quals guanyava per primer cop l’independentisme amb Joan Canadell i Mònica Roca al capdavant.

Mònica Roca, presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona / ACN

No implica la nul·litat de les eleccions

Aquesta decisió no implica la nul·litat de les eleccions ni tampoc el seu resultat. És a dir, el decret pel qual es van convocar les eleccions no es podrà fer servir i s’haurà de refer de cara a la convocatòria de les eleccions del 2023.