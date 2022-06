Osmar Polo president de la Cambra de Comerç Alemanya per Espanya

El director general de T-Systems Ibèria, Osmar Polo, ha estat elegit president de la Cambra de Comerç Alemanya per a Espanya per l’Assemblea General ordinària i extraordinària de socis que va tenir lloc a Madrid. Polo pren el relleu al capdavant de la institució de Javier González Pareja, president de Bosch per a Espanya i Portugal, que deixa el càrrec després de quatre anys com a màxim responsable de la Cambra Alemanya.

Director general de T-Systems Ibèria des de 2018, Osmar Polo està graduat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Sant’Anna, compta amb un MBA per la Universitat de Sao Paulo i ha cursat un Programa de Desenvolupament Directiu en IESE Business School i un Programa de Direcció en Transformació Digital en el IMD Business School de Suïssa.

La seva carrera professional suma prop de 25 anys d’experiència en el mercat de les TU, 15 d’ells dins del grup Deutsche Telekom, on ha ocupat diversos llocs de direcció en unitats operatives i en el qual ha desenvolupat funcions estratègiques i financeres. Anteriorment va treballar en empreses com EY, Sun Microsystems i Volkswagen al Brasil, Alemanya i Espanya.

Al costat del nomenament de Osmar Polo com a nou president, la Junta Directiva ha ratificat a més el nomenament com a nous vicepresidents de Miguel Ángel López, CEO de Siemens España; i de Bernardo Kanahuati, CEO de Bayer a Espanya i Portugal.

Diplomat en Administració d’Empreses per la Berufsakademie Mannheim i amb un MBA per la Universitat de Toronto, Miguel Ángel López és, des de desembre de 2018, el màxim responsable de Siemens a Espanya, càrrec que compagina amb la presidència de Siemens Gamesa Renewable Energy.

López ha desenvolupat gran part de les seves prop de tres dècades de carrera en Siemens AG, 16 anys com a director financer per a diferents unitats de negoci i deu d’ells en la Divisió de Fàbrica Digital, on va obtenir importants resultats en àrees com l’optimització de la cartera i l’augment de la rendibilitat.

Per part seva, Bernardo Kanahuati és, des de 2018, CEO de Bayer a Espanya i Portugal i actual vicepresident de Farmaindustria. Llicenciat en Enginyeria Industrial i Sistemes per l’Institut Tecnològic i d’Estudis Superiors de Monterrey, i amb un MBA en Management International per ESADE, Kanahuati es va incorporar a Bayer en 2002.

Des de llavors, ha ocupat diferents posicions tant de lideratge internacional, entre les quals destaquen les de màxim responsable de la divisió farmacèutica a Mèxic, nord d’Àfrica i països Europa de l’Est, com a corporatives, entre les quals sobresurt la posició de Chief of Staff per al president de la unitat de productes farmacèutics.

Durant l’Assemblea General, en el seu últim acte públic com a president de la Cambra Alemanya, Javier González Pareja va repassar alguns dels objectius aconseguits durant el seu mandat com “la digitalització de la institució que, com a motor d’innovació durant la pandèmia, ha contribuït a acostar la Cambra Alemanya als seus socis i a la flexibilització dels models de treball”.

Per part seva, Osmar Polo va expressar la seva satisfacció després de ser elegit nou president de la Cambra Alemanya i el seu “reconeixement al president sortint i a tota la Junta Directiva pel magnífic treball realitzat al llarg d’aquesta etapa”. “Crec que tenim reptes molt motivadors i bonics per davant en els pròxims anys als que contribuir amb innovació i molta feina”, va apuntar.

A continuació de l’Assemblea General va tenir lloc la designació dels nous vocals de la Junta Directiva, que representa a les 1.100 empreses associades a la Cambra Alemanya: Claus Grande, CEO de Lidl España; Neus Mas, CEO de Unex aparellaje elèctric; Jorge Masalles, CEO de Commerzbank AG, Sucursal d’Espanya; Juan Carlos Moro, CEO Ibèria de DB Schenker; Francisco Pérez Botello, president de Volkswagen Group España; Montse Planas, Managing Director de Fresenius Kabi; i Raúl Sanguino, CEO de TÜV SÜD Espanya i Portugal.

Al costat d’ells, es va produir així mateix la renovació com a integrants d’aquest òrgan de Julia Hillenbrand, directora general per a Espanya i Portugal de Lufthansa Group; María López Palacín, gerent d’Indústries López Soriano; Mónica Martínez Walter, presidenta de GMV; Rafael Merinero, director general de Witzenmann España; Josep Santacreu, CEO de DKV Segurs; i Adolfo Varillas, director gerent de Brose.