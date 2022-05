El Consell per la República inicia un ‘Think Tank’ d’estudis i coneixement

El Govern del Consell per la República de Catalunya posa en marxa un Think Tank -fàbrica d’idees, en anglès- amb “l’objectiu de vincular els

debats que provoca la lluita per la sobirania de Catalunya amb els grans debats sobre el futur de la democràcia, el benestar i el lliure pensament”. Així ho ha explicat el mateix consell en un comunicat aquest dijous. D’aquesta manera neix iRe/Pública, l’espai d’estudis i coneixement del consell. La direcció del think tank iRe/Pública serà a càrrec de l’historiador i professor Agustí Colomines i amb una secretaria tècnica en mans de l’historiador i productor audiovisual Ricard Domingo.

En una nota de premsa, l’entitat ha explicat que “la generació d’estudis i de coneixement és cabdal per a l’acció del Consell com a mínim en dos sentits”. És per això que el Pla de Govern del Consell, presentat davant de l’Assemblea de Representants del proppassat dissabte, inclou un Àmbit específic d’Estudis i Coneixement. Aquest nou apartat vol fomentar l’esperit crític i la necessitat de reflexionar i debatre sobre les grans qüestions actuals i del futur.

La bústia del Consell per la República, a Waterloo

Segons ha explicat la entitat, aquesta nova iniciativa pivota entre dos eixos. El primer és la voluntat d’una “fonamentació intel·lectualment robusta de les tesis bàsiques del projecte independentista, que permeti enfortir la seva legitimitat”. Pel que fa el segon eix, l’entitat ha assegurat que cal disposar de dades més complexes i precises, d’informació actualitzada i del coneixement que “són necessàries perquè l’estratègia política del moviment independentista i la presa de decisions es duguin a terme amb una perspectiva la més científica possible”.

Un espai de reflexió i debat independentista

iRe/Pública, un think tank (fàbrica d’idees), és un fòrum plural que dialoga, delibera i proposa debats i estratègies a llarg termini. Aquest fòrum, tal com ha explicat el mateix consell, “està integrat per professionals de diferents àmbits, com professors, pensadors, comunicadors i emprenedors amb una visió plural del món i del seu futur”. D’aquesta manera, l’objectiu principal d’aquesta nova iniciativa és intentar reflexionar sobre qüestions actuals i debatre sobre el futur de Catalunya.