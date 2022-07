La Cambra demana més inversions a Rodalies per fomentar-ne l’ús

La Cambra de Comerç de Barcelona ha respost de manera dura a la nova mesura per frenar l’inflació del president de l’Estat, Pedro Sánchez que farà que la Renfe sigui gratis durant quatre mesos a partir de setembre. En aquest sentit, l’entitat catalana ha assegurat que per fomentar l’ús del transport públic cal invertir molt més en Rodalies. “L’Estat ha de garantir aquestes aportacions per tenir una oferta adequada a la xarxa, del que és l’element vertebrador de la mobilitat a escala metropolitana”, ha dit l’ens.

Aquest divendres, la Cambra de Barcelona ha criticat les mesures de Sánchez i ha afirmat que la necessitat principal del transport és tenir més inversions per millorar vies, combois i freqüències. I és que segons la cambra catalana, hi ha un “alt nivell de saturació” de punts com els túnels d’Aragó i Plaça Catalunya i els accessos metropolitans, en especial el tram de Sant Vicenç de Calders al Prat de Llobregat o els trams de via única de l’R3. És per això, que confirmen que la necessitat principal és dedicar més diners a aquestes instal·lacions i no fer-les gratuïtes durant un temps.

La presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona, Mònica Roca, l’11 de novembre del 2021 / ACN

Dificultats per atraure passatgers

Si bé és cert que els transport públic català ha fet molts avanços encara hi ha molta reticència en utilitzar Rodalies de manera quotidiana, ja que encara hi ha molt problemes de base, segons ha constatat l’ens. “Tot plegat fa que amb les condicions actuals, i tenint en compte el nivell d’ocupació dels trens en hora punta, sigui molt difícil atreure més usuaris cap al tren tot i les subvencions al transport públic”, ha dit la Cambra de Comerç.

D’altra banda, l’ens presidit per Mònica Roca ha destacat la necessitat que els més de 2.900 milions d’euros, fins al 2025, inclosos en el Pla de Rodalies 2020-2025, tinguin continuïtat en els cinc anys següents, fins al 2030, amb prop de 2.900 milions d’euros més. Tot plegat, segons la Cambra, per concretar actuacions que són “necessàries” per donar resposta a la demanda de mobilitat i que “acumulen anys de retard”.