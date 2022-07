Seat oficialitza el conveni que inclou més de 1.300 prejubilacions al Prat

La direcció de Seat i els sindicats Comissions Obreres i UGT fan oficial el 20è conveni col·lectiu, que ja es va ratificar a la plantilla en una votació al juny. L’acord inclou un pla de futur a 5 anys per fer la transició cap al vehicle elèctric, que requereix un 30% menys d’hores de feina que el de combustió. Per això, l’empresa ha pactat 1.330 prejubilacions a majors de 61 anys i possibles trasllats a la gigaplanta de bateries de Sagunt (País Valencià). La raó principal d’aquest viratge és seguir apostant per Cupra, la marca més exitosa de Seat que busca treure nous models elèctrics.

Les negociacions arriben al seu final i amb certa satisfacció per a totes les parts. D’aquesta manera, aquest dimarts s’ha acabat de tancar el nou conveni que oficialitza la fugida cap endavant de Seat cap al País Valencià. En aquests cinc anys, l’empresa vol fer una aposta decidida per Cupra, que espera treure models elèctrics com el Terramar, el Tavascan i l’Urban Rebel entre 2024 i 2025. D’altra banda, la planta de components del Prat espera tenir garantits els llocs de treball amb la possible adjudicació de sis components.

Un conveni basat en l’estabilitat

Tot i que l’arribada d’aquest conveni no va ser ben acceptada pels treballadors, Seat ha destacat en un comunicat que amb la signatura del conveni a la seu de Martorell “es garanteix un marc d’estabilitat durant els propers 5 anys, tant per als empleats com per a la transformació de Seat al cotxe elèctric”. A banda també ha mencionat que ofereix més flexibilitat en l’organització del treball, l’acord inclou un programa de formació i qualificació centrat al cotxe elèctric i les noves tecnologies.

Matías Carnero, secretari general d’UGT i president del Comitè Intercentres de Seat ha destacat que “amb aquest conveni s’asseuen les bases de la transició ecològica per garantir el futur dels treballadors i que les generacions següents no tinguin problemes d’ocupació”. Per la seva banda, Rafael Guerrero, secretari general de Comissions Obreres a Seat, ha afirmat que aquest conveni garanteix la càrrega de treball per a la fàbrica del Prat, impulsa l’electrificació de Martorell, apostant per la segona plataforma elèctrica.