La incertesa laboral porta els treballadors de Seat a mobilitzar-se

La fàbrica de Seat de Martorell viu canvis històrics en la seva producció. Davant la notícia que Sagunt serà el destí de la nova fàbrica de bateries elèctriques de la companyia, Seat es queda amb 3.000 milions d’inversió per fer una transició cap al cotxe elèctric i la necessitat d’una reducció dràstica de la plantilla. Davant l’imminent canvi, els treballadors es troben amb una gran incertesa laboral: per fabricar cotxes elèctrics, els experts asseguren que es necessita un 30% menys de personal, fet que es traduirà en la sortida d’uns 2.800 treballadors de la fàbrica. Els sindicats ja estan en guàrdia. La CGT alerta que hi ha una incongruència entre aquesta estimació dels operaris que suposadament sobraran i les negociacions del nou conveni col·lectiu, que planteja la necessitat d’augmentar la productivitat dels treballadors.

Un sindicat convoca aturades per al 5 d’abril i el 12 d’abril

“Ens trobem davant d’un punt molt inestable. Volen que el conveni reculli que s’haurà de treballar més, però l’empresa pretén reduir el personal”, afirma José Domínguez, secretari general de la CGT al Baix Llobregat. Davant aquesta situació i a petició dels treballadors, la CGT ja ha convocat aturades el 5 d’abril i el 12, durant els tres torns de treball: seran entre les 10.20 hores i les 12.00 h; entre les 18.20 h i les 20.00 h i entre les 0.10 h i les 2.00 h. “Creiem que és el moment d’actuar perquè no s’entén l’evolució de les negociacions del conveni”, explica Domínguez.

La negociació del conveni ja ha entrat en la seva cinquena jornada i hi estan implicats els sindicats d’UGT i Comissions Obreres. De fet, aquests dos sindicats afirmen que “és una negociació oberta i encara no hi ha res decidit”, però la CGT recorda que “fa un any que el conveni va caducar i tot apunta que les hores productives dels treballadors augmentaran”, afegeix el secretari general de CGT del Baix Llobregat. En aquest sentit, Domínguez avisa que la situació podria canviar en el sentit que els treballadors hagin de treballar més hores anuals. De fet, ja se’ls ha demanat que “treballin durant l’agost”, les vacances hauran de ser en un altre moment.

La Intersindical reclama “millores” en la negociació amb l’empresa

La Intersindical -que lluita per ser un dels sindicats de Seat en les pròximes eleccions- també explica que és necessari que es renegociïn les sortides, ja que “creiem que s’hauria de forçar molt més l’empresa”, diu Alexandre Filgueira, representant de la Intersindical i treballador de la companyia. A part, d’acord amb l’opinió de la CGT, Filgueira recorda que es necessiten sindicats que “no sempre estiguin disposats a pactar amb l’empresa sinó a aconseguir millores”.

Malgrat la crida a les mobilitzacions de la CGT, els altres dos sindicats presents al comitè d’empresa continuen amb les negociacions i “no creuen que sigui el moment” de fer aturades. En aquest sentit, continuen treballant per aconseguir tancar el conveni col·lectiu que s’implementarà fins al 2026, la data límit de la transició al cotxe elèctric de manera completa. “Les negociacions estan obertes, encara no hi ha res decidit i seguim treballant amb la companyia per trobar la millor solució”, explica Matías Carnero, secretari general d’UGT.

La sortida imminent de part de la plantilla de Martorell

La fàbrica de Seat de Martorell té 15.000 treballadors amb una mitjana d’edat d’entre 45 anys i 50. Així doncs, “s’han posat sobre la taula sortides voluntàries”, explica Rafael Guerrero, Rafael Guerrero, secretari general de Comissions Obreres de Seat. Una opinió que també comparteix Carnero que assegura que és “l’única proposta”. A més, els sindicats confirmen que seria possible prejubilar a aquestes 2.800 persones a causa de les edats dels treballadors. “S’està plantejant deixar de fer contractes relleu, és a dir, en comptes que es jubili algú perquè entri algú altre, simplement que es jubili una persona sense substitució posterior”, descriu Domínguez. D’aquesta manera, s’aprimaria de manera orgànica la plantilla de la fàbrica.

Tot i la claredat amb la qual parlen els sindicats i l’empresa sobre la reducció de plantilla, la CGT diu que “no hi ha la certesa absoluta que sobri gent”. En aquest sentit, el secretari general del sindicat al Baix Llobregat explica que “la reducció es basa en un concepte abstracte, és a dir, ningú assegura que sobrarà gent un cop es faci la transició” i a més afegeix que la visió des de dins de la companyia és completament diferent. “Des de dins veiem que realment ens falten mans, no ens en sobren”, diu Domínguez.