Volkswagen confirma que la planta de bateries anirà a Sagunt

El president de Seat, Wayne Griffiths, ha confirmat que el grup automobilístic Volkswagen ha triat Sagunt per instal·lar-hi la gigafàbrica de bateries que tindrà a l’estat espanyol. El responsable de Tecnologia de Volkswagen i president del consell d’administració de Seat, Thomas Schmall, ha explicat que la planta tindrà una capacitat de 40 gigawats per hora a l’any i que donarà feina a uns 3.000 treballadors quan estigui en marxa el 2026.

El grup ja havia mostrat la seva preferència per Sagunt, una ciutat portuària amb una notable activitat en el transport marítim d’automòbils. D’aquesta manera, el País Valencià s’ha imposat a l’Aragó, Extremadura i Catalunya en la cursa per acollir la nova fàbrica de bateries de Volkswagen, que té previst invertir 7.000 milions d’euros en el seu pla d’electrificació de la seva activitat a l’estat espanyol, dels quals 3.000 milions seran per la planta de Martorell.

El president del consell d’administració de Volkswagen, Herbert Diess / ACN

Schmall ha detallat que un dels motius que ha portat a triar Sagunt ha estat la disponibilitat immediata dels terrenys, ja que Volkswagen necessita començar la producció el 2026 i ha avançat que “els primers moviments es veuran a finals d’any”. L’abundància de personal qualificat i la fortalesa logística i de transport de la ciutat han estat dos motius “capitals” que ha decantat la balança per Sagunt.

Resultats negatius

Seat va perdre 276 milions d’euros el 2021, un 32% més respecte als 194 milions de pèrdues del 2020. El president de Seat ha reconegut que l’escenari actual és “imprevisible” per l’impacte de la crisi dels preus de l’energia i de la guerra d’Ucraïna. Griffiths ha alertat que “la companyia no es pot permetre incórrer en més pèrdues” aquest any. “Hem d’accelerar la transformació i apostar pels canvis en curs per assegurar que som més robustos que mai”, ha dit.

“Si persisteixen les pertorbacions (el conflicte) podria afectar en major mesura la producció que la covid o la falta de semiconductors”, ha reconegut el conseller delegat de Seat i Cupra.