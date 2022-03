El govern espanyol encalla amb la vaga de transport i la crisi de la llum

El govern espanyol està encallat amb la vaga dels transportistes i la crisi de preus de l’energia. L’encariment sense fre dels combustibles ha generat un gran malestar en molts sectors, però fins ara l’única resposta del govern espanyol ha estat demanar “paciència” i prometre solucions que no arriben. El president espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat al Congrés dels Diputats que espera arribar a un acord amb els transportistes aquesta mateixa setmana i ha promès una resposta “equitativa” a la crisi econòmica que ha provocat la guerra d’Ucraïna.

“Ens fem càrrec del sentiment d’angoixa de la ciutadania”, ha dit Sánchez durant la sessió de control al Congrés. El president espanyol ha insistit que no serà fins la setmana vinent que el seu govern aprovarà mesures per frenar l’escalada de preus de l’energia, mentre moltes indústries estan aturant la producció per falta de subministrament de productes o perquè l’encariment de l’electricitat ha fet que la seva activitat no sigui rendible.

Crítiques de l’oposició

L’oposició ha estat molt crítica amb l’actitud del govern espanyol, que fins ara s’ha limitat a culpar la invasió d’Ucraïna de la inflació dels preus i ho ha apostat tot al Consell Europeu que se celebrarà dijous i divendres i on s’espera acordar una resposta europea comuna a la crisi energètica. La portaveu del PP, Cuca Gamarra, ha acusat Sánchez de “no fer res” i amargar-se darrere de les institucions europees per tapar la seva inoperància. “Els espanyols ja no confien en vostè”, ha dit.

“Actuï, reaccioni, adopti mesures, perquè Espanya està en situació de col·lapse i vostè sembla que no se n’assabenta”, etzibat Gamarra. En la seva rèplica, Sánchez ha justificat que l’estat espanyol viu una situació “extraordinàriament complexa” i ha defensat que el govern espanyol s’està reunint amb partits autonomies i agents socials per resoldre la crisi. “Estic convençut que aquesta setmana arribarem a un acord amb el sector del transport”, ha promès.

El discurs de l’esquerra

El portaveu d’ERC, Gabriel Rufián, ha retret a Sánchez que fiï tot el seu discurs a la por a l’arribada de la dreta. “Tot això passa perquè a l’esquerra no ens entén ningú”, ha reconegut. “No ens sabem explicar i parlem de temes que no li interessen a ningú”, ha insistit. “Saben què li interessa a la gent? Que el llum ha pujat un 80% en un any, el butà un 33% i la gasolina un 30%”.

“Hem de deixar de militar exclusivament en el moral i hem de militar en la utilitat”, ha etzibat Rufián, que ha reclamat al govern espanyol que recuperi el topall de preus de la llum, s’obri a controlar les grans companyies elèctriques i estudiï posar més “impostos als rics”.