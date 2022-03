El govern espanyol pacta amb la gran patronal del transport per aïllar els vaguistes

Pacte del govern espanyol amb la patronal majoritària del transport, el Comitè Nacional del Transport per Carretera (CNTC). Hi haurà 500 milions d’euros públics per bonificar el gasoil professional i compensar les pèrdues i les dificultats que tenen els camioners pels elevats preus del combustible des que ha esclatat la guerra de Rússia contra Ucraïna. Només hi ha un problema: l’acord anunciat aquest dilluns per la ministra de Transports, Raquel Sánchez, no és amb els transportistes en vaga que ja comencen a tenir conseqüències greus en algunes zones. L’objectiu, per tant, és aïllar-los i intentar deixar-los sense arguments, però l’hostilitat entre l’executiu de Pedro Sánchez i els vaguistes es manté. De fet, els ministres espanyols implicats en el cas continuen dient que la vaga està sent “violenta” en molts punts i que els que la promouen són d’extrema dreta.

Els transportistes estan en vaga per l’increment del preu de la gasolina / Europa Press

En la reunió en què s’ha tancat l’acord, a més de Raquel Sánchez hi han participat la vicepresidenta primera del govern espanyol, Nadia Calviño, i la ministra d’Hisenda, Maria Jesús Montero. La CNTC agrupa el 90% dels transportistes de l’estat i és l’únic interlocutor que l’executiu de Sánchez considera vàlid. De fet, la CNTC va arribar a un acord amb el govern espanyol al desembre i per això no s’ha afegit a la vaga convocada per la Plataforma per la Defensa del Transport de Mercaderies (PDTM). La ministra ha “agraït” a la patronal del Transport que no s’hagi sumat a les “mobilitzacions violentes” protagonitzades per “un sector minoritari” dels transportistes de la PDTM. Fins i tot ha “condemnat” la “violència, coaccions i amenaces” d’aquests sectors “contra els seus propis companys” i ha promès que el govern espanyol vetllarà perquè puguin sortir a treballar demà amb seguretat.

Mesures que s’aplicaran el mes que ve

Segons la ministra de Transports, l’impacte de l’acord assolit tindrà “un impacte real i efectiu” sobre el preu del carburant que fan servir els camioners, informa l’ACN. Sánchez ha advertit, però, que la mesura no s’aplicarà immediatament, sinó que està previst aprovar-la al consell de ministres del 29 de març: d’aquí a una setmana i un dia, com ja havia advertit Calviño, perquè primer “s’ha d’acabar de concretar” en la reunió de governs que es farà el 24 i el 25 de març, dijous i divendres, al Consell Europeu. El dia 29, per tant, està previst que s’aprovi a Madrid el reial decret que també recollirà mesures sobre el preu de l’electricitat i del gas que també s’han de pactar amb la resta de la Unió Europea. La intenció és que l’1 d’abril entrin en vigor totes les mesures.

El que no ha entrat en l’acord és la rebaixa fiscal que reclamaven els transportistes perquè la fiscalitat que hi ha a l’estat espanyol ja és “la més baixa que permet la normativa europea”. Pel que fa a l’IVA, ha argumentat que no afecta els camioners perquè se’l dedueixen.