Lidl tanca dos establiments per la vaga de transportistes

La cadena de supermercats Lidl ja s’ha vist obligada a tancar dos establiments seus a l’estat espanyol, concretament ubicats a Gijón, a causa del desabastiment de productes provocat per la vaga de transportistes. La situació es podria complicar en els propers dies a la resta del territori de l’Estat si no prosperen les converses entre el sector i el govern espanyol.

El departament de Mercaderies del Comitè Nacional del Transport per Carretera (CNTC), entitat que reuneix amb el govern les principals organitzacions empresarials del sector, ha demanat que el Ministeri de Transports “ha de rebre immediatament” l’organisme per trobar una solució al problema del combustible, informa l’agència Europa Press.

La patronal s’ha reunit de forma extraordinària aquest divendres i ha conclòs que encara que el decret llei d’ajudes al sector convalidat aquest dijous inclou diversos “èxits”, aquests queden “ocults” per l’alça del preu del combustible. La patronal ha subratllat, novament, la “imperiosa necessitat d’adoptar mesures urgents per reduir, com sigui, l’actual estat de preus del combustible”. Segons les empreses del sector, és impossible esperar el 29 de març.

D’altra banda, la patronal ha demanat al govern espanyol que garanteixi el dret a la feina a aquells que “lliurement” han decidit no sumar-se a l’atur. “No es poden tolerar determinades actuacions violentes, ni la coacció al lliure exercici de l’activitat, posant en risc les vides de les persones i els seus instruments de treball”, ha subratllat el CNTC.

“És imprescindible que es garanteixi que qui vulgui treballar, tantes i tantes persones del nostre sector, ho pugui fer sense veure’s sotmès a vexacions, coaccions, amenaces ni bloquejos i, encara menys agressions o sabotatges”, ha postil·lat el vicepresident executiu de l’Associació del Transport Internacional per Carretera (Astic), Ramón Valdivia.

D’altra banda, l’Aliança per la Competitivitat de la Indústria Espanyola, constituïda per algunes de les principals patronals estatals de la indústria, ha exigit una intervenció “urgent” per part de l’administració perquè es garanteixi la circulació de mercaderies durant la vaga de transportistes, informa l’agència ACN. En un comunicat emès aquest divendres, les associacions denuncien “greus problemes de funcionament” i alerten que les protestes poden tenir greus conseqüències per a l’economia. “La impossibilitat material d’accessos als ports i fàbriques i les accions de sabotatge poden conduir a la paralització de la indústria i de la distribució de productes essencials als ciutadans”, avisen.