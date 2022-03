El govern espanyol promet mesures per evitar pèrdues als transportistes

La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha promès aquest dijous que el govern espanyol aprovarà mesures per evitar que els transportistes, que estan en vaga des de fa uns dies, treballin a pèrdues per l’increment dels preus de la gasolina. “Compartim que no és sostenible una situació on els transportistes es vegin obligats a treballar per sota els seus costos, i s’agilitzarà l’aplicació al sector del transport de mercaderies dels principis recollits a la Llei de la cadena alimentària“, ha dit.

La Plataforma de Defensa del Sector del Transport de Mercaderies va convocar dilluns una vaga per reclamar la prohibició de la contractació de serveis de transport de mercaderies per sota dels costos d’explotació. Sánchez es va reunir dimecres amb el Comitè Nacional del Transport per Carretera (CNTC), que tot i no donar suport a la vaga també està preocupada per l’augment imparable del preu de la gasolina per la inestabilitat mundial que ha generat la invasió russa a Ucraïna.

Incertesa per Ucraïna

“Des del Ministeri som conscients que el sector del transport s’està veient molt afectat per l’escenari actual d’incertesa fruit de la invasió russa d’Ucraïna“, “i en concret de l’increment del preu del combustible”. Sánchez s’ha compromès a publicar de manera setmanal –i no mensual– la variació del preu del gasoil, una dada que es fa servir com a referència per establir els preus del transport de mercaderies.

La ministra de Transports ha defensat el decret de mesures per a la millora de la sostenibilitat del transport de mercaderies per carretera aprovat el passat desembre amb les aportacions de la CNTC i que ara s’ha de convalidar al Congrés dels Diputats. El text obliga a revisar de manera automàtica els contractes de transport perquè recullin les variacions del preu del combustible entre que es tanca el contracte i es fa efectiu el transport, un decalatge que, en el context actual d’increment constant de preus, pot obligar els transportistes a treballar a pèrdues.