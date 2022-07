Diversos membres de la direcció de Junts van demanar la dimissió de Borràs

Membres de la direcció de Junts van demanar aquest dimarts a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que s’apartés voluntàriament abans que la Mesa la suspengui previsiblement aquest dijous després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) li hagi obert judici oral per presumptament fraccionar contractes quan dirigia la Institució dels Lletres Catalans (ILC). Així ho han explicat diverses fonts consultades a Europa Press després de la reunió extraordinària que l’executiva de Junts va celebrar el dimarts a la tarda. Tot i això, posteriorment i en un comunicat, van assegurar que el partit havia donat suport a Borràs “sense fissures”.

No obstant això, segons les citades fonts, en la reunió va haver-hi “bastantes veus de pes” que van reclamar a Borràs que fes un pas al costat. Tot i això, el secretari general de Junts, Jordi Turull, que va ser una de les veus que van sortir en la defensa de la presidenta del Parlament.

Borràs insisteix en no dimitir

La presidenta del Parlament va rebutjar dimitir, com ha reiterat en diverses ocasions, i, de fet, aquest mateix dimarts a la nit, en un fil de Twitter ha instat els membres de la Mesa del Parlament a actuar “com a diputats demòcrates, respectuosos amb els drets fonamentals, i no com a jutges o inquisidors”.

Tot això després que el PSC-Units, ERC i la CUP demanessin a la presidenta del Parlament que s’apartés voluntàriament i, en cas de no fer-ho, van anunciar que votaran a favor de la suspensió de la presidenta del Parlament.

Un moment de la reunió de la Mesa del Parlament aquest dimarts / ACN

Borràs vol posar el focus en Esquerra i la CUP

Segons les fonts consultades, Borràs vol que el seu cas es dilucidi en la Mesa per a focalitzar sobre ERC i la CUP “tota la responsabilitat de la seva suspensió”, i no vol que ningú de Junts la substitueixi. L’article 40 del reglament de la cambra estableix que, en cas de vacant, absència o impediment de la presidenta del Parlament, qui haurà de substituir-la és la vicepresidenta primera, que actualment és Alba Vergés, d’Esquerra Republicana.

Malgrat tot, Esquerra va emplaçar el dimecres a Junts a buscar la manera de ser fidels a l’acord de govern amb els republicans, que recollia que les funcions i atribucions de la presidència del Parlament recauen en algú del partit de Borràs.

Guanya pes el nom d’Anna Erra

L’altra representant de Junts en la Mesa del Parlament és la secretària segona de l’òrgan, Aurora Madaula, però no compta amb un suport majoritari en el si del partit, asseguren altres fonts. Un altre dels noms que es remenen és de la diputada de Junts i actual alcaldessa de Vic (Barcelona), Anna Erra, que no es presentarà a la reelecció en les municipals i que, en el congrés del partit va aconseguir més vots que Borràs.

Sobre l’afectació que pugui tenir la suspensió de la presidenta del Parlament, les fonts consultades asseguren que tensionará l’espai de Junts, el grup parlamentari i el Govern, on Junts governa amb Esquerra.