Elena diu que la crítica d’Alcarràs no es dirigia a l’actual alcalde de Junts

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena ha assegurat en una piulada que en cap cas es referia a l’actual alcalde d’Alcarràs en fer unes declaracions que insinuaven que hi havia hagut un alcalde al municipi d’extrema dreta. Elena ha aclarit que no parlava de l’actual alcalde, Jordi Janés, sinó d’un alcalde que va obtenir la legislatura gràcies als vots de Junts i que l’actual alcalde va haver d’expulsar del govern “per actituds intolerables”.

Així s’ha defensat Elena de les crítiques rebudes després de les seves declaracions en un acte a Alcarràs. En aquest sentit, les suposades acusacions les hauria fet durant la presentació del candidat d’ERC per a les eleccions municipals del 2023 el passat dijous. En un vídeo difós per comptes de Twitter de l’entorn de Junts, es pot escoltar Elena defensant el candidat republicà, Jordi Castany, a qui el conseller presenta com el polític que pot salvar Alcarràs d’un govern municipal que, segons diu, estaria en mans de “podríem dir… l’extrema dreta?”, es pregunta.

Òbviament que no em referia a l’actual alcalde d’Alcarràs, sinó a qui va ser alcalde amb els vots de Junts al qual l’actual alcalde va haver d’expulsar del govern municipal per les seves actituds intolerables. En tot cas, Jordi, a disposar si et calen tenir més detalls. https://t.co/kh4EMFlAXH — Joan Ignasi Elena (@joanignasielena) August 7, 2022

Elena defensa la candidatura de Castany i recorda que, com “fa tres anys”, de vegades les eleccions les guanyen “uns determinats partits i candidats i després passen coses”. Al conseller se l’escolta afirmar que hi ha “interessos personals, egoisme i intercanvi frívol de cadires” i que això “canvia la voluntat dels ciutadans i les ciutadanes”. I és que, Elena no s’ha guardat res i ha acabat comparant el suposat alcalde amb l’extrema dreta i en aquest moment és quan les xarxes s’encenen.

Després de l’allau de crítiques, Elena ha assegurat que aquestes declaracions no eren per l’actual alcalde, sinó per un antic que havia arribat al poder gràcies a Junts, però que havia tingut comportaments no molt bons. Tot i que no ha revelat el noms de l’alcalde del qual parlava, es pot entendre que fou l’últim d’entrar al càrrec abans que Janés.