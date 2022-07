Vilagrà, Torrent, Elena i Garriga formaran part de la taula de diàleg

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, el conseller d’Empresa, Roger Torrent, el conseller de l’Interior, Joan Ignasi Elena i la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, seran els representants del Govern de la Generalitat a la taula de diàleg que s’ha de dur a terme aquesta setmana amb el govern espanyol.

Sense precisar la data de la taula de diàleg

Així ho ha anunciat la portaveu del Govern, Patricia Plaja, tot i que no ha precisat la data exacta que es durà a terme la taula de diàleg. Plaja ha explicat que no hi serà el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha estat qui ha traslladat avui a tots els membres del Govern els representats que aniran a Madrid aquesta setmana. No en forma part cap membre de Junts, després de la seva negativa, ja que volen escollir lliurement els seus membres sense la necessitat que formin part de l’executiu.

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, a la comissió del Parlament / ACN

Treballen per tancar el contingut de la taula

Tots els partits que formen part de la taula de diàleg fa setmanes que estan pressionant a Junts per Catalunya perquè se sumin a la taula de negociació. Esquerra, el PSC i els Comuns han instat en repetides ocasions als junters que se sumin a la taula que van pactar el president del a Generalitat, Pere Aragonès, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez ara farà dues setmanes.

L’objectiu, en aquesta ocasió, és tractar la carpeta de “desjudicialització”, tal com va explicar Vilagrà ahir en una entrevista a Catalunya Ràdio. Tot i això, el govern espanyol i el català encara estan en converses per establir el contingut de la taula de negociació, així com acordar els punts que han de tractar, tot i anunciar, ja farà dues setmanes, la trobada entre governs.