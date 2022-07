Aragonès estén la mà a Junts perquè s’assegui a la taula del diàleg

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha tornat a estendre la mà a Junts per Catalunya perquè participi a la taula de diàleg que a finals d’aquest mes es tornarà a reunir per reprendre la negociació amb l’Estat. Aragonès ha manifestat que cal ser allà “on hi hagi una mínima possibilitat de trobar solucions i posar les bases de la resolució política del conflicte entre Catalunya i Espanya”. El president ha rebutjat les posicions frontistes que defensa Junts perquè “el com pitjor, millor, no existeix, perquè com pitjor, pitjor”.

Aragonès ha recordat que el seu compromís d’investidura va ser la taula de diàleg i també és “el primer punt de l’acord de govern” segellat amb Junts. El president ha recordat Nelson Mandela per apuntar que “si esperem condicions ideals, aquestes no arriben mai”. En conseqüència, Aragonès ha apostat per “treballar perquè malgrat les condicions no són les que voldríem, cal intentar camins de solucions”.

Aragonès convida Junts a participar a la mesa de negociació

El president ha estès la mà al president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, que li ha manifestat l’interès per construir una estratègia alternativa al diàleg amb la resta d’agents de l’independentisme. “Li ofereixo construir una solució plegats, la que tenim ara és la possibilitat d’afrontar una negociació amb l’Estat que ja sabem que és una negociació asimètrica perquè té la força i nosaltres el que hem de fer és carregar-nos de raó”, ha dit Aragonès.

El president del grup parlamentari de JxCat, Albert Batet / ACN

Junts per Catalunya va donar per acaba la taula de diàleg en el congrés que va celebrar a La Farga de L’Hospitalet de Llobregat aquest cap de setmana. “Convido Junts a participar a la delegació de Catalunya de la taula vinent, on espero que arribem a acords concrets”, ha dit Aragonès. El president ha explicat que confia en abordar en aquesta primera fase tot el que tingui a veure amb la repressió. Aragonès ha avisat que la negociació no serà fàcil. Davant de les crítiques de Junts, Aragonès ha dit que està obert a valorar “una altra proposta” però ha considerat que “ara mateix no hi és sobre la taula”.