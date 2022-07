Vilagrà espera acords a la taula de diàleg: “Si no, no s’entendria”

Continua el degoteig de reaccions a l’anunci de reactivar la taula de diàleg l’última setmana de juliol. Aquesta vegada ha estat la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, qui ha assegurat que d’aquesta reunió han de sortir “acords tangibles” sobre la desjudicialització del conflicte polític. “Si no, no s’entendria el que estem fent”, ha dit en una entrevista aquest dissabte a RAC1. També ha advertit al govern espanyol que la confiança no ha tornat del tot i ha assegurat que que ho faci “dependrà dels resultats de la taula”. Vilagrà ha avisat que la Generalitat no ha oblidat el cas Pegasus i no el dona per tancat i ha remarcat que la taula de diàleg és “de govern a govern”.

Vilagrà ha dit que ella serà present a la reunió i també hi anirà el conseller de Treball, Roger Torrent. Ara bé, no ha tancat la porta a que hi participi algun conseller més i ha evitat parlar de la presència de Junts per Catalunya a la taula de diàleg.

L’agenda antirepressiva es treballarà “intensament” abans de la trobada

La consellera de la Presidència també ha dit que el Govern treballarà “intensament” les pròximes dues setmanes per tal de portar la carpeta antirepressiva a la pròxima trobada de la taula de diàleg. “Tenim sobre la taula una carpeta d’agenda antirepressiva, i cal treballar-la”, ha insistit abans d’afegir que l’objectiu és aconseguir resultats en aquesta qüestió tan important per al país. Vilagrà ha explicat que primer començaran per les qüestions més fàcils i els temes “complexos” que “cal afinar” els deixaran per més endavant.

Reconstruir la confiança entre els dos governs després de Pegasus

La consellera de la Presidència també ha advertit que falta molt per aconseguir recuperar la confiança entre governs perquè això “no passa d’un dia per l’altre”. Vilagrà ha dit que s’ha de treballar per tal que aquesta situació no es torni a repetir i ha avançat que el president espanyol, Pedro Sánchez, es va “comprometre” amb Pere Aragonès a col·laborar per esbrinar el que va passar. “Necessitàvem fer una aturada, crear garanties i fer fonaments per aquesta negociació perquè fructifiqués, però per sobre hi havia d’haver garantires sobre aquest cas”, ha conclós.