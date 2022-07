Iceta i Bolaños xoquen per la possibilitat que Turull participi en la taula de diàleg

Dos ministres del govern espanyols s’han contradit aquest divendres en la qüestió sobre si el secretari general de Junts, Jordi Turull, podria formar part de l’equip de la part catalana en una pròxima reunió de la taula de diàleg. El ministre de Cultura i exlíder del PSC, Miquel Iceta, ha dit en declaracions en una entrevista a RAC1 que troba que Turull seria una persona “absolutament vàlida” per seure-hi com a interlocutor. Hores després, en canvi, Félix Bolaños, ministre de la Presidència i company de gabinet d’Iceta, ha descartat aquesta possibilitat quan ha dit que la taula de diàleg és “entre governs” i que hi han de participar “membres dels governs”.

Torna a aparèixer, per tant, el conflicte que va saltar el setembre de l’any passat, quan s’havia de celebrar una trobada de la taula i Junts va proposar Jordi Turull, aleshores vicepresident de Junts però no membre del Govern, com un dels participants, juntament amb Jordi Sànchez, que era secretari general del partit i tampoc formava part de l’executiu de Pere Aragonès.

Pere Aragonès només hi vol membres del Govern

En aquell moment, Pere Aragonès va vetar la participació de dirigents de Junts que no formessin part del Govern i hi va haver una crisi greu entre ERC i el seu soci de Govern. Finalment, hi van participar només consellers d’ERC, i cap representant de Junts, ja que el partit de Carles Puigdemont es va nega a canviar els nos designats.

Les delegacions de la taula de diàleg reunides en els breus moments en què Pedro Sánchez i Pere Aragonès van ser-hi presents, el setembre de l’any passat / Jordi Bedmar / Govern

De cara a una nova reunió, imminent, de la taula de diàleg, tant Pedro Sánchez com ERC –ho va defensar al portaveu del partit, Marta Vilalta, en una entrevista a El Món fa dues setmanes– volen que Junts hi participi. Però de moment ja hi ha el mateix conflicte sobre la taula a l’entorn del nom de Turull, que actualment és secretari general de Junts des que va ser escollit per al càrrec en el congrés d’Argelers.