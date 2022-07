Junqueras insta a Junts a implicar-se en la taula de diàleg

El president d’Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha instat avui que tots aquells que “diuen que hauria de funcionar la taula de negociació” amb el govern de Pedro Sánchez s’hi impliquin, fent referència a Junts per Catalunya. “Aquells que renuncien a acompanyar-nos li posen fàcil al govern espanyol”, ha subratllat Junqueras.

Alhora, també ha criticat a l’executiu espanyol ja que, a parer seu, li fa “mandra infinita” asseure’s a la taula i “hi arrossega els peus”. Tot plegat ho ha dit a la intervenció inicial del Consell Nacional d’Esquerra Republicana, on ha demanat la implicació de tothom per defensar l’amnistia i l’autodeterminació des de la taula.

Junqueras i Puigdemont a Brussel·les / ACN

Vol un independentisme unit

En aquest sentit, el president dels republicans creu que al govern espanyol li seria més fàcil no haver-se d’asseure a negociar perquè, a parer seu, s’estalviaria una “incomoditat”, com és per ells la taula de negociació.

En aquest sentit, ha instat a pressionar al govern espanyol, des de totes les institucions i utilitzant les eines que té l’independentisme.

Denuncia la massacre de Melilla

Alhora, també ha volgut denunciar la quarantena de morts a la frontera de Melilla ara farà una setmana. Ha comparat el PSOE amb l’extrema dreta, ja que creu que els socialistes no són prou valents per intentar resoldre els problemes que té plantejats.

“Quan els partits que es diuen progressistes compren els marcs mentals de la dreta és evident que no hi ha una alternativa progressista real”, ha afegit.

Avui els republicans celebren el seu Consell Nacional a la Facultat ‘Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona. Entre els assistents hi ha la portaveu d’ERC, Marta Vilalta; el president de la Generalitat, Pere Aragonès; la consellera de Presidència, Laura Vilagrà; els consellers Roger Torrent o Josep Gonzàlez-Cambray; o el cap d’ERC a l’Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, entre altres.