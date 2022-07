Albiach exigeix que la taula de diàleg “doni fruits ja” per poder-hi confiar

La líder d’En Comú Podem, Jéssica Albiach, ha assegurat en una entrevista a Mataró TV que la taula de diàleg hauria de donar resultats “ja” perquè s’hi pugui “confiar” realment. “Si volem confiar-hi i, sobretot, que la ciutadania hi confiï, ha de donar fruits ja”, ha assenyalat en aquesta entrevista com a primera reacció dels Comuns a la reunió d’aquest divendres entre Pedro Sánchez i Pere Aragonès, que han acordat reunir la taula de diàleg l’última setmana de juliol. En aquesta entrevista la líder d’En Comú Podem ha assenyalat que un cop es celebri la trobada s’hi han d’abordar moltes qüestions, començant per la desjudicialització del conflicte, una qüestió que la Generalitat i el govern espanyol van pactar la setmana passada en una trobada a Madrid.

En aquest sentit la líder dels comuns han assegurat que cal que la negociació tracti la possibilitat de reformar el delicte de sedició, com fa dies que insisteixen els comuns. El govern espanyol, però, ha dit que no hi ha prou consens per poder reformar la sedició, tot i que no tanquen la porta definitivament. També ha parlat de millorar l’autogovern per evitar que es tombin lleis catalanes als tribunals o exigir el blindatge de la llengua catalana, perseguida pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

El líder dels socialistes també ha reaccionat

El líder dels socialistes catalans, Salvador Illa, també ha reaccionat a la trobada entre Pedro Sánchez i Pere Aragonès. Illa ha celebrat que s’hagi posat data a la taula de diàleg: l’última setmana del mes de juliol perquè “confirma la via del diàleg”. “El camí del diàleg no és ràpid ni probablement serà senzill però és l’únic camí possible”, ha dit en un missatge semblant al dels republicans, que també diuen que “no hi ha més remei” que el diàleg. En paral·lel ha insistit en la seva eterna demanda d’una taula de partits a Catalunya.