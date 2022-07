Escuela de Todos demana que Sánchez reclami el 25% de castellà a Aragonès

Escuela de Todos ha demanat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que en la trobada d’aquest divendres amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, li reclami l’aplicació del 25% d’hores lectives en castellà als centres escolars.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va admetre que no podia aplicar la sentència del castellà a les aules després que el Govern i el Parlament aprovessin unes lleis per blindar el català. Així doncs, la plataforma que aglomera associacions com S’ha acabat, Societat Civil Catalana o Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña ha reclamat que, si Aragonès es nega a imposar el castellà a les aules, Sánchez denunciï “la inconstitucionalitat” del Decret llei 6/2022 i la Llei 8/2022 davant el Tribunal Constitucional i sol·liciti la suspensió de la seva execució.

La plataforma, creada l’any passat, ha mostrat la seva “desconfiança” en la taula de diàleg, ja que asseguren que la prioritat del Govern català és “profunditzar en la ruptura del marc constitucional” i perquè les seves peticions “no responen a la de tots els catalans”. Tot i això, creuen que és el moment oportú per posar fi a aquest conflicte que amenaça “l’estat de dret”.

Acte d’Escuela de Todos a Barcelona / Escuela de Todos

Alumnes discriminats i problemes de convivència

Molts alumnes són discriminats –ha afirmat Escuela de Todos– per raó de llengua amb una clara vulneració dels drets fonamentals reconeguts en la Constitució espanyola. A més, hi ha greus problemes de convivència a Catalunya per l’agressivitat que pateixen les famílies que reclamen el 25% de castellà, ha afegit la plataforma.

En aquest sentit, l’organització ha criticat que el Govern català “parla de taula de diàleg, però no la practiquen amb una part molt significativa de la ciutadania als que discriminen per la seva ideologia”. Així doncs, ha demanat reunir-se amb el president de la Generalitat i el conseller d’Educació per resoldre el conflicte que hi ha a Catalunya per qüestions de llengua.