Illa celebra l’acord entre Sánchez i Aragonès: “el diàleg és l’únic camí”

El líder del PSC, Salvador Illa, ha celebrat que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el cap del Govern, Pere Aragonès, hagin acordat reunir la taula de diàleg l’última setmana de juliol. En aquest sentit, illa ha volgut deixar clar que el diàleg és la millora manera que tindrà el govern espanyol i el català per entendre’s i també ha criticat que no s’hagués fet abans. Tot i això també ha assegurat que no serà fàcil que es posin d’acord: “El camí del diàleg no és ràpid ni probablement serà senzill però és l’únic camí possible”, ha explicat.

Sánchez i Aragonès a la Moncloa / ACN

En unes declaracions als mitjans de comunicació aquest divendres el líder del PSC s’ha mostrat satisfet en saber que hi ha una data per la taula de diàleg entre el govern espanyol i l’executiu català. Ell mateix ha dit que estava “molt satisfet” de que la reunió hagi anat així de bé, fins el punt d’aconseguir un acord. D’aquesta manera, Illa ha volgut recordar que aquesta trobada “confirma la via del diàleg” com a única resposta. Tot i això, s’ha dirigit al president del Govern català per recordar-li que cal que convoqui una taula de partits també a Catalunya.

Una reunió per la taula de diàleg

La trobada d’aquest divendres entre Sánchez i Aragonès ha acabat en una data per reunir una taula de diàleg, sense que els presidents hi puguin assistir. Així doncs, s’ha fixat que a finals d’aquest mes de juliol, diferents persones d’ambdós executius es reuniran per arribar a alguns acords. De fet, tal com ha explicat la Moncloa, ells creuen que en trauran “acord concrets” que afavoreixin “a tots els catalans”. Tot i això, Aragonès ha replicat que el diàleg amb l’Estat “és el primer pas”, ja que l’objectiu principal de Catalunya segueix sent aconseguir l’autodeterminació.