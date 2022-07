ERC torna a demanar a Junts que se sumi a la taula de diàleg

La secretària general adjunta d’Esquerra Republicana de Catalunya, Marta Vilalalta, ha tornat a demanar aquest dilluns a Junts per Catalunya que se sumi a la taula de diàleg entre el govern espanyol i el Govern de la Generalitat “en lloc de posar pedres i entrebancs” a les negociacions.

“Tornem a explicitar aquesta demanda que s’hi puguin incorporar”, ha dit aquest dilluns en roda de premsa, i ha considerat “una llàstima” que renunciïn a “contrastar les idees amb l’Estat”. Alhora, ha dit que “Costa d’entendre que renunciïn a ser a tots els espais on podem anar a defensar tots els nostres objectius”. Vilalta ha emplaçat a Junts a “remar per fer el més fort possible aquesta delegació catalana”.

Demana fets i concrecions al govern espanyol

En referència al contingut de la taula de diàleg, ha exigit al govern espanyol de passar de les “paraules i bones intencions” als fets i a les accions, tot i que ha destacat que les posicions segueixen allunyades. En línia a Vilagrà i Aragonès, Vilalta ha afirmat que s’han de centrar en la carpeta de la desjudicialització. Per això ha recordat que hi ha una iniciativa registrada al Congrés dels Diputats per convertir-la en llei i que, “si no n’hi ha prou”, el Parlament traslladarà també a les corts espanyoles la necessitat d’aprovar-la.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs / EP

Insta Borràs que s’aparti

Sobre el cas de presumpte fraccionament de contractes de la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, Vilalta s’ha reafirmat en què s’aparti temporalment del seu càrrec. “Li hem demanat que sigui ella mateixa qui pugui fer aquest pas al costat”, ha subratllat.

Els republicans interpreten que el reglament del Parlament “és molt explícit” quant a la suspensió dels diputats als quals s’obre judici oral per qüestions vinculades amb la corrupció. A més, ha reiterat que “no hi pot haver cap tolerància amb la corrupció”.