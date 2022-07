Creix el moviment entre les bases de Junts que vol trencar el Govern

El moviment d’executives locals de Junts per Catalunya que vol que la direcció nacional acceleri la possibilitat de fer una consulta per dirimir el futur de la coalició de Govern amb ERC va en augment. Després que ahir Junts Igualada enviés una carta dirigida a l’executiva nacional reclamant que, tal i com es va aprovar en el darrer congrés del partit, s’obrís la porta a consultar a la militància la continuïtat al Govern, altres seccions locals han replicat la proposta. Segons ha pogut saber El Món, a més d’Igualada, la demanda també ha arribat des de Junts Altafulla, Junts Tarragonès, Junts Argentona, Junts El Vendrell, Junts Tortosa, Junts Canet de Mar i Junts Vallès Occidental-Terrassa.

Les bases del partit promouen la consulta tot expressant el “rebuig frontal” a la suspensió que la Mesa el Parlament va aprovar dijous de la presidenta, Laura Borràs. L’executiva local de Tortosa considera que després dels fets d’ahir s’han de “prendre accions de forma urgent”. “Creiem que aquesta actuació dels nostres socis de govern no pot quedar sense una resposta contundent”, subratlla. La postura d’ERC en el cas Borràs el consideren un incompliment de l’acord de Govern.

El sector més proper a Borràs, més favorable a trencar el Govern

El trencament del Govern és una possibilitat que defensa el sector més proper a Borràs. Tot i que no forma part de Junts, l’expresident Quim Torra va dir ahir al Parlament que el partit hauria de fer una “reflexió” però que “la decisió és claríssima”. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va afirmar al seu torn que el Govern continuarà perquè no té notícies de cap voluntat de trencament per part de Junts.

Junts va encarregar una auditoria interna del pacte amb ERC a finals de març, però tres mesos i mig més tard, encara no s’ha acabat. De fet, des de la formació han anat ajornant el termini previst per acabar l’auditoria. En principi, aquest document ha de ser valorat al setembre per l’executiva nacional i posteriorment portada al Consell Nacional del partit. A partir d’aquí, veuran si continuen o no al govern. D’entrada, la ponència ja constata que en el primer any a l’executiu “no s’ha avançat”.