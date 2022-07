Moviment de les bases de Junts per trencar el Govern amb ERC

Almenys dues executives locals de Junts per Catalunya, la d’Igualada i la d’Altafulla, han fet arribar una demanda a la direcció nacional del partit per “accelerar” una possible consulta a la militància sobre la continuïtat de la coalició de Govern amb ERC. En una carta a al qual ha tingut accés EL MÓN, les bases del partit a Igualada expressen el “rebuig frontal” a la suspensió que la Mesa el Parlament ha aprovat de la presidenta, Laura Borràs. També s’ha fet pública una carta en el mateix sentit de l’agrupació d’Altafulla.

El trencament del Govern és una possibilitat que defensa el sector més proper a Borràs. Tot i que no forma part de Junts, l’expresident Quim Torra ha dit avui al Parlament que el partit hauria de fer una “reflexió” però que “la decisió és claríssima”. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmat aquest mateix dijous que el Govern continuarà perquè no té notícies de cap voluntat de trencament per part de Junts.

En la missiva de Junts Igualada, confirmada per fonts de la secció local a aquest diari, els militants demanen que s’agiliti la possibilita de fer la consulta a la militància. En el darrer congrés de Junts el partit va aprovar que la militància pogués decidir sobre “el suport al Govern de Catalunya”. L’acord, recorden els militants d’Igualada, obria la porta a què les bases “decideixi el full de ruta dins d’un exercici democràtic”.

Un auditoria sobre el pacte amb ERC s’ha de valorar en les properes setmanes

Junts va encarregar una auditoria interna del pacte a finals de març, però tres mesos i mig més tard, encara no s’ha acabat. De fet, des de la formació han anat ajornant el termini previst per acabar l’auditoria. Ara, preveuen enllestir-la a finals de juliol, quan la presentaran a l’executiva, i no serà fins al setembre quan la portin davant el Consell Nacional del partit. A partir d’aquí, veuran si continuen o no al govern. D’entrada, la ponència ja constata que en el primer any a l’executiu “no s’ha avançat”.