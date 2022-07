Torra, sobre si cal sortir del Govern: “La decisió és claríssima”

L’expresident de la Generalitat Quim Torra ha afirmat aquest dijous des del Parlament que l’independentisme queda “molt tocat” per la suspensió de la presidenta Laura Borràs. En una atenció als mitjans de comunicació, Torra ha assegurat que l’independentisme “està molt tocat des de fa molt temps” i ha animat a “recuperar la iniciativa” i “l’esperit guanyador” de l’1-O que va ser possible “per la gent empenyent”. “O fem això o no ens en sortirem, en dies com avui és quan hem d’agafar més forces, estem en un procés d’independència i hem d’anar a per totes”, ha apuntat.

Demana una reflexió a Junts

Torra no ha volgut dir si Junts hauria de deixar el Govern donat el suport d’ERC a la suspensió de la presidenta. “La reflexió que ha de fer Junts evidentment és que si la presidenta del partit és suspesa i ella creu que no ho hauria de ser, la reflexió condueix a una decisió claríssima “, ha manifestat l’expresident sense concretar més.

“Hem de dir les coses clares

“Penso que hem de començar a dir coses clares en aquest país o no avançarem, no podem fer veure que no estan passant cosses, en passen cada dia, la política catalana s’ha de posar davant el mirall i ha de prendre nota dels errors i prendre les decisions que s’han de prendre”, ha afegit. “Potser hem de tornar a començar”.

Torra ha defensat a Borràs en repetides ocasions i interpreta que la causa oberta contra la presidenta del Parlament és una persecució dels jutges i la policia patriòtica. A la presidenta del Parlament, Laura Borràs, se li ha obert un judici oral per presumptament fraccionar contractes quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes.

De fet, tots els grups Parlamentaris han demanat la dimissió de la presidenta, exceptuant Junts, tot i que el partit de Puigdemont, en una reunió de l’executiva, ahir, diferents dirigents destacats de l’entorn de Jordi Turull van demanar que reconsiderés la seva postura.