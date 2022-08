El sindicat dels Mossos USPAC porta als tribunals les quotes per a dones

El sindicat policial USPAC ha presentat una demanda contra les primeres bases de promoció on s’ha aplicat la reserva del 40% de places per dones als concursos de Mossos d’Esquadra. Considera que la mesura genera “un estigma” i que han de prevaldre “els principis de mèrit i capacitat”, independentment que es tracti d’homes o de dones.

Qüestiona la revisió dels mèrits

El sindicat també qüestiona la revisió dels mèrits als concursos pel que fa a felicitacions i medalles tenint en compte el biaix de gènere. “El que és necessari són mesures de conciliació laboral i familiar per tots – homes i dones – així com un canvi de sistema en l’assignació de les condecoracions, on es valori les actuacions sense cap mena de quota”, assenyala.

Al comunicat que ha fet públic, la USPAC ha recordat també que va votar en contra del Pla d’Igualtat pactat amb la conselleria de l’Interior, mentre que els altres sindicats van donar-hi suport.

El vaixell Josefina Castellví, dels Mossos d’Esquadra, en un simulacre del cos d’una operació contra el narcotràfic a Vilanova i la Geltrú / Mireia Comas

El portaveu del sindicat creu que la mesura del Govern és de cara a la galeria

En una entrevista a Rac1, el portaveu del sindicat, Albert Palacio, considera que el pla del Govern de la Generalitat és “de cara a la galeria” i creu que es “incongruent”. “Que apliquin el que veritablement és conciliació i que ajudi a les dones del nostre cos, i aleshores estarem d’acord. La immensa majoria de les nostres afiliades no hi estan d’acord perquè no volen sentir-se mosses de quota”, ha dit el portaveu del sindicat.

Preguntat per com podria incrementar el número de dones al cos, Palacio considera que a la gent “li ha d’agradar i ha d’estar motivada per ser policia i fer les oposicions”. També demana que ser mare no els hi dificulti i ha descartat que hi hagi menys presència femenina als Mossos perquè no se sentin identificades amb un cos majoritàriament masculí.