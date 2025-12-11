Poques vegades es recorda aquesta unitat sindical dins el cos de Mossos d’Esquadra. Fins a quatre sindicats, amb molt pes al Consell de la Policia –USPAC, CCOO, SPC i SEI- s’han unit en una sorollosa protesta davant la comissaria de Travessera de les Corts, a Barcelona, on aquest matí se celebrava la quinzena reunió de negociació sobre les condicions laborals dels policies de la Generalitat. Una negociació llarga i amb força desgast que ha esverat els ànims perquè ni la consellera, Núria Parlon, ni el director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, han volgut posar negre sobre blanc els preacords negociats.
“La situació és inacceptable”, asseguren fonts dels convocants d’una protesta on han participat un centenar llarg de Mossos i que ha tallat el trànsit a la Travessera de les Corts. En aquest sentit, diferents portaveus insisteixen que el departament no aporta garanties ni cap compromís per escrit sobre qüestions ja històriques de la negociació, com el límit anual d’hores de treball i en un increment retributiu que assumeixi la pèrdua de poder adquisitiu dels darrers 17 anys. Són propostes que els portaveus sindicals assenyalen que han de servir per “dignificar el cos i els seus integrants”. De fet, tots coincideixen a assegurar que les propostes negociades encara no s’han traslladat al paper, un document que ha d’aprovar la comissió pressupostària.
1.575 hores anuals
Segons expliquen els sindicats convocants, encara no s’ha signat cap document que asseguri que la jornada anual de 1.575 hores s’aplicarà des de l’inici de l’any policial. Tampoc que en aquesta quantitat d’hores anuals s’integrin les 40 hores de formació obligatòria, ni cap explicació de com s’encabiran en els quadrants de cada policia. També retreuen que no s’han detallat els complements retributius s’han de posar al dia la nòmina dels Mossos, sobre les retroactivitats i les mesures de conciliació.
En aquest context, els sindicats lamenten que una negociació que s’havia de centrar en l’increment retributiu i la reducció horària, i havia de ser breu, ha girat com un mitjó. Així critiquen que s’ha convertit en un procés que l’administració ha orientat cap a una reestructuració global complexa, que pot allargar-se mesos en la seva aplicació i sense cap garantia. “No permetrem cap acord que només beneficiï l’Administració”, alerten. Les reunions, però continuen.