Arxivat el cas contra quatre mossos investigats per lesionar un home que agredia la seva dona

S’ha acabat més que malson, un corcó professional. Després de gairebé un any d’instrucció, la jutgessa ha decidit arxivar la causa contra quatre mossos d’esquadra investigats per un delicte de lesions a un home que estava agredint la seva parella a Cornellà. Ara bé, la magistrada continua el cas contra l’home de la dona agredida que va ser detingut pels Mossos la mateixa nit dels fets.
La interlocutòria notificada el passat 25 de setembre, de cinc pàgines i a la qual ha tingut accés El Món, la titular de la secció penal del Tribunal d’Instància de Cornellà de Llobregat número 1, defensa l’actuació dels policies que “utilitzant la mínima força imprescindible” van poder detenir l’home “corpulent” i en estat “d’agitació”.
La defensa dels agents, en mans de l’advocada Sandra Melgar a través del Sindicat de Policia de Catalunya (SPC), destaquen que amb aquesta resolució la justícia ha confirmat que les “acusacions no tenien fonament i que els agents van actuar correctament”. De fet, el sindicat remarca que els agents han viscut una situació “injusta” amb una acusació que, a criteri de la resolució, no tenia ni cap ni peus.
Quatre agents per reduir-lo
Segons es desprèn de la interlocutòria, eren les deu de la nit del 30 de novembre de 2024, quan els Mossos d’Esquadra van rebre una trucada d’una dona espantada per la conducta agressiva de la seva parella que anava “molt begut”. Dos agents es van personar a l’escenari dels fets, a la plaça del Sol de Cornellà. En constatar l’envergadura de l’agressor i la seva actitud agressiva van demanar reforços. Immediatament, al lloc dels fets van arribar dos policies més. Però només baixar del cotxe patrulla, l’agressor es va abraonar sobre un dels agents acabats d’arribar amb el puny tancat per pegar-li.
L’agent va poder esquivar el ganxo i els seus companys van començar a reduir-lo per detenir-lo tot i la “resistència activa i reiterada” d’en Juan, que acabaria detingut no sense lesionar a dos dels agents. La policia va demanar una ambulància per atendre l’arrestat tot i que aquest es va negar a ser atès. La resolució subratlla que en Juan havia pres medicació per l’ansietat que havia barrejat amb l’alcohol, cosa que el feia anar molt passat de voltes.
Cap lògica
Aquestes condicions i la seva corpulència va obligar els policies a activar un protocol segur de detenció. Tot i que la dona es va acollir a la dispensa de no declarar contra la seva parella per raó de parentiu sí que va aclarir a la jutgessa que “en cap cas els agents van agredir el seu home”. A més, l’informe forense del detingut destaca que va patir “lesions d’escassa entitat que mai podrien ser objecte d’un delicte de lesions”. “No té cap lògica pensar que si en Juan hagués mostrat una actitud col·laborativa i no agressiva, fos necessària tanta presència d’agents, donat que els primers agents que van arribar, van requerir la presència de més companys per poder controlar la situació”, sentencia la instructora.
“S’ha d’entendre”, conclou la instructora, que amb les diligències practicades els “agents van utilitzar la força mínima imprescindible per reduir en Juan tenint present l’estat d’agitació que presentava i la negativa constant a acatar les ordres i directrius que li donaven els policies, així com les seves característiques físiques, que era molt corpulent, i per això va ser necessària la intervenció de quatre agents, precisament, per garantir la seguretat del detingut a la maniobra de detenció, i fer-ho de la manera més senzilla”.