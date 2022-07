Arxivada la causa contra quatre mossos per una ‘desokupació’ a l’Hospitalet

Finalment, el jutjat d’instrucció número 4 de l’Hospitalet del Llobregat ha arxivat la causa contra quatre mossos d’esquadra per una desocupació exprès a la ciutat. Els acusaven d’una presumpta entrada irregular en un domicili i lesions, el 27 de maig del 2020. Tot després d’una negociació amb els ocupants que va acabar amb un acord per abandonar l’immoble.

“El procés d’instrucció ha estat molt llarg”, comenta l’advocada Sandra Melgar, del Sindicat de Policia de Catalunya (SPC) que ha defensat els agents. “Hem hagut de demanar moltes diligències per aclarir els fets i, finalment, hem pogut acreditar que no hi va haver cap comportament incorrecte ni cap lesió”, afegeix. El jutge, doncs, ha avalat la desocupació exprès dels Mossos d’Esquadra.

Un desnonament després d’una negociació

Segons la interlocutòria del jutge, comunicada aquesta setmana, els Mossos d’Esquadra van rebre un avís de la propietat del pis per una ocupació de l’immoble. Una patrulla de seguretat ciutadana especialitzada en mediació en aquest tipus de casos es va personar al pis. Era el 26 de maig del 2020. La patrulla va negociar amb els ocupants i van arribar a un acord per tal que abandonessin la propietat el mateix dia. Un pacte en què la propietat hi estava d’acord.

Van passar les hores, però els ocupes no abandonaven l’immoble, així que es va tornar a requerir la presència dels Mossos d’Esquadra. En aquesta ocasió es van personar quatre agents uniformats de seguretat ciutadana que van reiniciar la negociació amb els ocupants. El debat va anar pujant de to i es va embolicar, i segons la policia, els ocupants van oferir resistència. En cap moment es va demanar suport d’unitats d’ordre públic.

Moments de tensió al balcó

Un dels ocupants es va dirigir al balcó del pis. Els Mossos mantenen que van haver de reaccionar per evitar que és tirés des del balcó i que el van agafar i el van retenir per fer-lo entrar de nou al pis, del qual finalment va ser desnonat juntament amb els seus companys. Precisament, és en aquesta acció on el denunciant va al·legar que els policies li havien causat lesions en un acte d’abús d’autoritat i de força. Una denuncia que es va ampliar als altres ocupants. La policia va al·legar en el seu atestat i davant el jutge que havien sigut els ocupants de l’immoble els que havien escomès els agents.

Després de prendre declaracions als agents, la revisió forense i mèdica aportada per la suposada víctima, que ara el jutjat ja no ha pogut localitzar, i l’atestat, informes policials i testificals dels veïns, el jutge conclou que l’actuació policial estava “justificada” i que no hi ha cap indici que els “agents perpetressin cap dels delictes denunciats”. Ara bé, la causa continua oberta contra els ocupants. De fet, l’arxiu és parcial perquè només afecta els Mossos d’Esquadra actuants en la resolució del cas. Ara bé, la impossibilitat de localització dels ocupants denunciats pels propietaris fa pensar que l’afer encara anirà per llarg.